Куриленко заявила, що поборола коронавірус

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заявила, що повністю одужала від COVID-19.

Принаймні, їй так здається. Про свій стан зірка написала в Instagram.

"Гадаю, я повністю одужала. Коротко про перебіг хвороби: у перший тиждень мені було дуже погано, і я майже весь час лежала з високою температурою і багато спала. Я спала 12 годин за ніч і потім ще години 3-4 днем!", - розповіла Куриленко.

"Піднятися було важко. Втома божевільна. Головний біль дикий. У другий тиждень температура повністю пішла і з'явився легкий кашель. Втома залишилася. Тепер практично жодних симптомів немає. Тільки трохи кашель є вранці, але потім він повністю йде на весь день. Тепер я насолоджуюся відпочинком і проводжу час з сином. Тримайтеся!", - написала Ольга.

А перед тим Ольга писала, що лікарі не давали їй жодних рекомендацій, окрім як пити парацетамол, якщо буде висока температура.

Тим часом про позитивний тест на коронавірус повідомили актриса Іванна Сахно та оперний співак Пласідо Домінго.