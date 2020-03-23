Куриленко заявила, що поборола коронавірус
Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заявила, що повністю одужала від COVID-19.
Принаймні, їй так здається. Про свій стан зірка написала в Instagram.
"Гадаю, я повністю одужала. Коротко про перебіг хвороби: у перший тиждень мені було дуже погано, і я майже весь час лежала з високою температурою і багато спала. Я спала 12 годин за ніч і потім ще години 3-4 днем!", - розповіла Куриленко.
"Піднятися було важко. Втома божевільна. Головний біль дикий. У другий тиждень температура повністю пішла і з'явився легкий кашель. Втома залишилася. Тепер практично жодних симптомів немає. Тільки трохи кашель є вранці, але потім він повністю йде на весь день. Тепер я насолоджуюся відпочинком і проводжу час з сином. Тримайтеся!", - написала Ольга.
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Happy Mother’s Day! #mothersday P.S. I have completely recovered 🙏 To recapitulate: For one week I felt pretty bad and was mostly in bed, sleeping, with high fever and strong headache. The second week, the fever was gone but some light cough appeared and I felt very tired. By the end of the second week I felt totally fine. Cough is almost gone although I still cough in the mornings but then it completely goes away for the day! I’m fine! And now I’m just enjoying this time to reflect on many things and spend my time with my son. 🙏 Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!! 💪 #coronavirus #коронавирус
А перед тим Ольга писала, що лікарі не давали їй жодних рекомендацій, окрім як пити парацетамол, якщо буде висока температура.
Тим часом про позитивний тест на коронавірус повідомили актриса Іванна Сахно та оперний співак Пласідо Домінго.