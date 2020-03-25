"Виявляйте їм свою любов": Бекхем ніжним селфі закликала дбати про тварин під час карантину

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем показала свої карантинні обіймашки з собакою, спаніелем на ім'я Фіг. Вона закликала піклуватися про тварин, які зараз теж стресують.

"Навіть наші хатні тварини почуваються неспокійно. Приділяймо час і тому, щоби виявляти їм любов. Ми любимо тебе, Фіг. А що ви робите, щоби ваші тварини відчували, що їх люблять?", - написала Вікі в Instagram.

Вікторія та Фіг

Судячи зі сторі Бекхем, на карантині вони з родиною захопилися Lego. Навіть Девід майструє щось із серії про Гаррі Поттера.

Карантинні розваги Бекхемів

У цій родині шанують Гаррі Поттера

Днями хлопці вітали Вікторію з Днем матері. На фото вона з Ромео, якому вже 17 років

Крузу 15

Брукліну 21 і він уже карантинить окремо від батьків

Нагадаємо, Девід приєднався до флешмобу #IStayHomeFor.

Фото з Instagram