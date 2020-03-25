"Виявляйте їм свою любов": Бекхем ніжним селфі закликала дбати про тварин під час карантину
Середа, 25 березня 2020, 11:15
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем показала свої карантинні обіймашки з собакою, спаніелем на ім'я Фіг. Вона закликала піклуватися про тварин, які зараз теж стресують.
"Навіть наші хатні тварини почуваються неспокійно. Приділяймо час і тому, щоби виявляти їм любов. Ми любимо тебе, Фіг. А що ви робите, щоби ваші тварини відчували, що їх люблять?", - написала Вікі в Instagram.
Судячи зі сторі Бекхем, на карантині вони з родиною захопилися Lego. Навіть Девід майструє щось із серії про Гаррі Поттера.
Нагадаємо, Девід приєднався до флешмобу #IStayHomeFor.
Фото з Instagram
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