#IStayHomeFor: Робертс, Портман, Лонгорія та інші зірки показалися без мейкапу в карантинному флешмобі
Люди по всьому світі зараз стараються за можливості не виходити з дому, щоби завадити поширенню коронавірусу. До флешмобу #IStayHomeFor ("Я залишаюся вдома заради") приєднується й дедалі більше зірок.
Елтон Джон, Джулія Робертс, Девід Бекхем, Єва Лонгорія, Емма Уотсон та інші постять свої домашні фото та розповідають, кого прагнуть уберегти свідомою ізоляцією.
Це рідні та друзі, люди похилого віку й ті, які мають слабке здоров'я, медпрацівники та цілий світ.
А ще актори Роберт Де Ніро, Денні ДеВіто та Бен Стіллер знялися в соціальному ролику з закликом залишатися вдома.
"Я слідкую за вами!", - Де Ніро повторив свій фірмовий жест із комедії "Знакомство з батьками".
Нагадаємо, хвора на рак актриса Шеннен Догерті днями обурилася тим, як багато людей продовжують поводитися нерозважливо і тусити в людних місцях.
Фото з Instagram