IStayHomeFor: Робертс, Портман, Лонгорія та інші зірки показалися без мейкапу в карантинному флешмобі

Люди по всьому світі зараз стараються за можливості не виходити з дому, щоби завадити поширенню коронавірусу. До флешмобу #IStayHomeFor ("Я залишаюся вдома заради") приєднується й дедалі більше зірок.

Елтон Джон, Джулія Робертс, Девід Бекхем, Єва Лонгорія, Емма Уотсон та інші постять свої домашні фото та розповідають, кого прагнуть уберегти свідомою ізоляцією.

"Я залишаюся вдома, бо хочу стати частиною рішення. Всі, залишайтеся вдома", - закликала Джулія Робертс

Це рідні та друзі, люди похилого віку й ті, які мають слабке здоров'я, медпрацівники та цілий світ.

Емма Уотсон - заради бабусі, мами та найкращого друга

Наталі Портман

Ешлі Грем

Мерайя Кері

Девід Бекхем та вся його родина

Міллі Боббі Браун

Єва Лонгорія

Дакота Фаннінг залишається вдома заради подруги своєї мами, якій пересадили нирку

Мішель Пфайффер - заради сестри, в якої хворі легені

Нагадаємо, хвора на рак актриса Шеннен Догерті днями обурилася тим, як багато людей продовжують поводитися нерозважливо і тусити в людних місцях.

Фото з Instagram