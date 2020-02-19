Млосна Бекхем із заплющеними очима попозувала для грецького журналу

19 лютого 2020, 13:10

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем стала героїнею березневого номеру Vogue Greece, який назвали на її честь "Victorious" ("Переможний").

45-річна зірка розслаблено попозувала в легких вбраннях. Знімав Вікі знову Алексі Любомирський, автор фотографій із заручин та весілля принца Гаррі з Меган Маркл.

 
Вікторія Бекхем знялася для грецького глянцю
 
Зірка позувала з заплющеними очима

 
Може, Вікі просто хотіла спати?

Нагадаємо, торік Любомирський фотографував Бекхем для польського Vogue.

Фото з Instagram Бекхем

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