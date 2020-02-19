Млосна Бекхем із заплющеними очима попозувала для грецького журналу
Середа, 19 лютого 2020, 13:10
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем стала героїнею березневого номеру Vogue Greece, який назвали на її честь "Victorious" ("Переможний").
45-річна зірка розслаблено попозувала в легких вбраннях. Знімав Вікі знову Алексі Любомирський, автор фотографій із заручин та весілля принца Гаррі з Меган Маркл.
Нагадаємо, торік Любомирський фотографував Бекхем для польського Vogue.
Фото з Instagram Бекхем
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Бекхем про свою "негарну" зовнішність: Роблю найкраще з того, що маю
Вікторія Бекхем знялася для журналу: В мене є зморшки - і це нормально
45-річна Бекхем розповіла про старішання, догляд за шкірою та алкоголь у своєму житті
Приєднуйтесь до дискусії