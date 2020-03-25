Вакарчук удома за роялем подякував медпрацівникам піснею. ВІДЕО
Середа, 25 березня 2020, 11:50
Ексголова партії "Голос" Святослав Вакарчук вирішив згадати, що, перш за все, він музикант, і заспівав для всіх працівників медичної галузі.
За домашнім роялем Славко у джинсах та футболці виконав хіт "Океану Ельзи" "Дякую тобі".
Відео поширили на сторінках гурту у соцмережах.
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