Вакарчук удома за роялем подякував медпрацівникам піснею. ВІДЕО

Ексголова партії "Голос" Святослав Вакарчук вирішив згадати, що, перш за все, він музикант, і заспівав для всіх працівників медичної галузі.

За домашнім роялем Славко у джинсах та футболці виконав хіт "Океану Ельзи" "Дякую тобі".

Відео поширили на сторінках гурту у соцмережах.

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