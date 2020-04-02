Фільм "Зараження" став реальністю: Вінслет, Деймон та Котійяр записали звернення про коронавірус

Відколи світ охопила пандемія коронавірусу, багато хто звернув увагу, наскільки пророчим виявився трилер 2011-го року "Зараження".

Зірки фільму - Кейт Вінслет, Метт Деймон, Маріон Котійяр, Лоуренс Фішберн та Дженніфер Ель - записали спеціальні відеозвернення до глядачів.

Вони закликали слухатися рекомендацій експертів: не виходити з дому, дотримуватися дистанції та ретельно мити руки. Адже те, що відбувається зараз - не кіно.

"У фільмі "Зараження" я зіграла епідеміолога, який намагається зупинити поширення гіпотетичного вірусу. Готуючись до цієї ролі, я проводила час із найкращими в світі експертами з громадського здоров'я. І що було однією з найважливіших речей, яких вони мене навчили? Мий руки так, ніби від цього залежить твоє життя", - поділилася Кейт.

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Зі слів Вінслет, багато хто з нас нині почувається розгубленим та безпорадним, але вже просте миття рук може багато чого змінити, і для цього не потрібні наукові знання та мікроскоп.

Актриса розказала, як саме вірус потрапляє в організм через слизові оболонки, та показала, як треба мити руки.

Метт Деймон говорив про важливість соціальної дистанції, адже хворіти людина може і безсимптомно, при цьому заражаючи інших.

"Ви можете, в буквальному сенсі, сидіти на дивані чи на кріслі, як оце я, дивитися телевізор та одночасно рятувати життя. Можете працювати з дому, можете використовувати соцмедіа для спілкування і врятуєте ще кілька життів", - наголосив актор.

"Настав час, коли ви можете досхочу витріщатися в свої телефони та планшети, а якщо хтось вам за це дорікне, то скажіть йому, хай відчепиться, бо ви рятуєте життя", - порадив Деймон.

Зі слів Котійяр, усі ми зараз вибираємо між двома варіантами подальшого розвитку подій.

Або слухаємося експертів і сидимо вдома, дотримуємося соціальної дистанції та миємо руки. Або ж не слухаємося експертів і незабаром спостерігаємо за колапсом медичної системи, безконтрольним поширенням вірусу та численними смертями людей із вразливим здоров'ям.

Особисто Маріон сподівається на перший варіант, і що вірус якнайшвидше вдасться подолати.

"Ми справді зможемо пройти через це разом. Просто побувши деякий час нарізно", - зазначила акторка.

Нагадаємо, раніше до тимчасової самоізоляції закликали Денні ДеВіто, Роберт де Ніро та Бен Стіллер.

Фото з Instagram

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