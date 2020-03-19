На зло коронавірусу: Ґадот, Портман, Делевінь, Sia та інші зірки в онлайні заспівали "Imagine". ВІДЕО

Ізраїльська актриса Ґал Ґадот запустила в соцмережі надзвичайно зворушливий пісенний флешмоб із виконання "Imagine" Джона Леннона.

Разом із нею заспівали актриси Наталі Портман, Зої Кравіц та Емі Адамс, зірка "50 відтінків сірого" Джеймі Дорнан та зірка "Гри престолів" Педро Паскаль, співачка Sia, модель Кара Делевінь та ще багато зірок.

Звісно, всі вони не змогли зібратися разом через пандемію коронавірусу. Але пісня об'єднала їх та всіх користувачів Instagram.

"Ми в цьому разом, ми пройдемо через це разом. Давайте уявляти разом. Співайте з нами. Від мене та моїх дорогих друзів уся любов вам", - написала Ґадот.

Нагадаємо, Глорія Гейнор та Х'ю Джекман зняли відео про те, як треба мити руки, щоби захиститися від вірусу.

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