Досі в Ухані: Настя з песиком пожалілася на новий карантин

Уже другий місяць Настя Зінченко зі своїм песиком Мішель чекають на евакуацію з китайського міста Ухань.

Вони вже відсиділи один карантин і тепер потрапили під новий – двотижневий.

Але між двома карантинами Настя з Мішкою змогли погуляти на вулиці та наробити красиві весняні фото.

"Іронія долі дівчини з собачкою. Не знаю, чи то мені не щастить, чи то так потрібно, але сьогодні на моєму районі в Ухані оголосили 14-денний новий карантин тому, що знайшли нову заражену людину", - написала Настя.

Ще в лютому Зеленський особисто пообіцяв Насті , що її з собакою заберуть з Уханя, але досі цього не сталося

"За збігом обставин в останні дні карантин всередині міста був знятий, і люди ходили спокійно в магазини і ця людина теж, тому всі його друзі і де він був до цього тепер під підозрою. Протягом цих 14 днів будуть знову ходити по домівках на районі і перевіряти температуру", - повідомила дівчина.

"Раніше говорили що 8 квітня відкриють місто, але я вже в цьому дуже сумніваюся. Як буде далі, і чим все це закінчиться, я не знаю. Але зате у нас з Мішею сьогодні з'явилися нові і позитивні фото", - закінчила Настя на оптимістичній ноті.

Фото з Instagram