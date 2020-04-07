"Фантазія закінчується": Джамала розповіла, що робить на карантині, та показала серйозного сина
Вівторок, 7 квітня 2020, 16:00
Нинішній карантин для співачки Джамали, як і для всіх мам малюків, є неабияким челенджем.
Артистка розказала, чим розважає свого 2-річного первістка Еміра-Рахмана, та попросила поради в підписників Instagram.
"Фантазія закінчується", - зізналася вона.
Зі слів Джа, вони з малюком збирають конструктор, малють, ліплять із пластиліну та вчать букви, кольори тощо. Співачка поцікавилася, чим іще можна зайняти малечу, і які мультики варто подивитися.
"P.S. Вираз обличчя Еміра говорить про те, що справа дуже серйозна", - наголосила вона.
Як відомо, незабаром Джамалі стане ще веселіше, адже в Еміра з'явиться братик чи сестричка.
Фото з Instagram Джамали
Приєднуйтесь до дискусії