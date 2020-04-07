"Фантазія закінчується": Джамала розповіла, що робить на карантині, та показала серйозного сина

Нинішній карантин для співачки Джамали, як і для всіх мам малюків, є неабияким челенджем.

Артистка розказала, чим розважає свого 2-річного первістка Еміра-Рахмана, та попросила поради в підписників Instagram.

"Фантазія закінчується", - зізналася вона.

В Еміра-Рахмана є питання: коли закінчиться карантин?

Зі слів Джа, вони з малюком збирають конструктор, малють, ліплять із пластиліну та вчать букви, кольори тощо. Співачка поцікавилася, чим іще можна зайняти малечу, і які мультики варто подивитися.

"P.S. Вираз обличчя Еміра говорить про те, що справа дуже серйозна", - наголосила вона.

Джамалиному первістку наприкінці березня виповнилося 2 рочки

Як відомо, незабаром Джамалі стане ще веселіше, адже в Еміра з'явиться братик чи сестричка.

Фото з Instagram Джамали