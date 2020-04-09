Jerry Heil показала зміни своєї фігури на карантині: Пласкі груди вдалося зберегти
9 квітня 2020, 15:44
Співачка Яна Шемаєва, aka Jerry Heil, яка вже давно позбулася комплексів через те, що природа не дала їй пишного бюсту, жартує про це в Instagram.
Зірка знялася в спідньому та показала, що зробили з нею тижні карантину.
"МИ ЙОГО ВТРАТИЛИ! Плаского живота більше немає. Але є чудова новина! Пласкі груди вдалося зберегти! Ура?", - написала Яна.
А ще артистка порадувала фанів постільним селфі, яке зробила за допомогою ноги.
Нагадаємо, Jerry Heil 24 роки, але вона ще ніколи не закохувалася в чоловіка. Дівчина називає себе "головною незайманою країни".
Фото з Instagram
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