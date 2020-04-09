Jerry Heil показала зміни своєї фігури на карантині: Пласкі груди вдалося зберегти

Співачка Яна Шемаєва, aka Jerry Heil, яка вже давно позбулася комплексів через те, що природа не дала їй пишного бюсту, жартує про це в Instagram.

Зірка знялася в спідньому та показала, що зробили з нею тижні карантину.

"МИ ЙОГО ВТРАТИЛИ! Плаского живота більше немає. Але є чудова новина! Пласкі груди вдалося зберегти! Ура?", - написала Яна.

Jerry Heil на карантині попрощалася з пласким животом

А ще артистка порадувала фанів постільним селфі, яке зробила за допомогою ноги.

А ви вмієте робити селфі ногами?

Нагадаємо, Jerry Heil 24 роки, але вона ще ніколи не закохувалася в чоловіка. Дівчина називає себе "головною незайманою країни".

Фото з Instagram