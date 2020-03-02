"Головна незаймана країни": Jerry Heil розказала, чому досі не мала сексу

Після провальної участі у Нацвідборі на Євробачення-2020 співачка Jerry Heil опинилася в епіцентрі уваги з іншої причини.

В інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніній 24-річна Яна розповіла, що досі незаймана.



Jerry зізналася, шо її завжди лякала фізична близькість. Останній роман тривав близько місяця і закінчився ще три роки тому.

Також дівчина сказала, що ніколи не закохувалася у чоловіків.



"Я досі не вмію приймати увагу чоловіків. Я закриваюся і не можу себе відчути сексі… У мене завжди було таке відчуття, що якщо ти не бачиш з людиною майбутнього, то який сенс, заради чого. Я відчуваю, що мені вже хочеться комусь подарувати це тепло. У той же час, коли я відчуваю до себе симпатію, я починаю віддалятися, навіть якщо ця людина мені подобається", - відверто зізналася Jerry.



Єфросиніній вдалося вивести Jerry Heil на одкровення

Відверті розповіді співачки викликали неабиякий ажіотаж. Щоби покласти край численним запитанням і здогадкам, співачка написала пост в Instagram, у якому все пояснила.

"…Я знала, що, відкрившись, допоможу справитися з соціальним тиском людям РІЗНОГО віку. Так і сталося — сотні людей вже написали мені, що їм тепер легше. Отже не даремно я відчувала потребу розповісти!", - зауважила Джеррі.

"Відкритість — кращий з усіх можливих трендів! Зараз відкрито говорять про секс в деталях — це допомагає багатьом знайти себе в чужих історіях", - зауважила дівчина. ⠀

Джеррі вбачає у своїй відвертості соціальну місію

Також співачка пояснила, чому не розповідала про це раніше.

"Бо думала, це як стати голою посеред людного центру міста. Паралізуючий страх, що люди тикатимуть пальцями і кидатимуть камінням. Яка нісенітниця!" - зазначила співачка.

"Боялася осуду чоловічої статі, тому що *вставте тут популярні вирази-ярлики типу "дівчина має бути досвідченою", і додайте страх у випадку, коли це відбудеться, виявитися тим самим бревном* Нісенітниця-2. Бо це все про догоджання вигаданій людині. Де тут хоч слово про мій комфорт?" - наголосила Яна. ⠀

Тепер уся країна знає, що у співачки ще не було сексу

"В мові є такі поняття як застарілі слова та історизми. Так от слова "цнота" і "дєвствєнность", здається, перші в тому списку! Історичніше тільки "квіточка". Я так думала. А тоді передумала, бо це нісенітниця-3. Як ми докотилися до того, що речі, які стосуються особистого простору людини, тепер діляться на сучасне, не сучасне, модне?" - обурилася Jerry. ⠀

"Всі інсайти, які я проживаю зараз, зводяться до двох моїх простих правил життя: 1. Будь собою. 2. ПРАВДА - ЦЕ НЕ СОРОМНО. За будь-яких обставин. Можна тепер після таких постів ставити статус "Головна незаймана країни"?" - жартома запитала Jerry Heil.

До речі, минулого тижня Яна також уперше розказала про те, як два місяці працювала над своїм тілом. А пізніше вона виклала фото До та Після.

View this post on Instagram A post shared by YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil) on Feb 26, 2020 at 7:39am PST

Фото з Instagram

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