Вілліс залишив дружину та доньок, щоби самоізолюватися з Демі Мур
Американський актор Брюс Вілліс на час карантину прийняв несподіване й оригінальне рішення: самоізолюватися не з нинішньою дружиною, Еммою Хемінг, а з колишньою, Демі Мур.
Схоже, 41-річна Емма та їхні з Брюсом доньки, 8-річна Мейбел та 5-річна Евелін, лишилися вдома.
Це стало зрозуміло з коментаря Хемінг, який вона лишила в Instagram 57-річної Мур.
"Люблю і сумую за вами, люди", - написала жінка своїй попередниці.
Нагадаємо, з 65-річним Брюсом і Демі карантинять дві їхні дочки, Таллула і Скаут зі своїми бойфрендами.
До слова, можна припустити, що компанія перебуває в домі Демі Мур в містечку Гейлі, що в штаті Айдахо. Принаймні величезні ложка та виделка фігурували і на її фото з Різдва, зроблених саме там.
Як відомо, Вілліс та Мур прожили в шлюбі 13 років та розлучилися в 2000-му. У 2009-му актор оженився на Еммі.
Дружини Брюса добре ладнають між собою, Демі навіть запрошували на річницю весілля. До того ж, подейкують, актриса тепер узагалі "по дівчатах".
Фото з Instagram Демі Мур та Емми Хемінг Вілліс