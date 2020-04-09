Вілліс залишив дружину та доньок, щоби самоізолюватися з Демі Мур

Американський актор Брюс Вілліс на час карантину прийняв несподіване й оригінальне рішення: самоізолюватися не з нинішньою дружиною, Еммою Хемінг, а з колишньою, Демі Мур.

Схоже, 41-річна Емма та їхні з Брюсом доньки, 8-річна Мейбел та 5-річна Евелін, лишилися вдома.

Брюс Вілліс та Демі Мур у веселій компанії рятуються від коронавірусу

Це стало зрозуміло з коментаря Хемінг, який вона лишила в Instagram 57-річної Мур.

Демі Мур та її "доці"

"Люблю і сумую за вами, люди", - написала жінка своїй попередниці.

Нагадаємо, з 65-річним Брюсом і Демі карантинять дві їхні дочки, Таллула і Скаут зі своїми бойфрендами.

Вілліс і Мур колись були подружжям

До слова, можна припустити, що компанія перебуває в домі Демі Мур в містечку Гейлі, що в штаті Айдахо. Принаймні величезні ложка та виделка фігурували і на її фото з Різдва, зроблених саме там.

Як відомо, Вілліс та Мур прожили в шлюбі 13 років та розлучилися в 2000-му. У 2009-му актор оженився на Еммі.

Емма Хемінг народила акторові ще двох дівчаток

Дружини Брюса добре ладнають між собою, Демі навіть запрошували на річницю весілля. До того ж, подейкують, актриса тепер узагалі "по дівчатах".

Фото з Instagram Демі Мур та Емми Хемінг Вілліс