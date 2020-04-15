Адміністраторка з Вінниці стала помічницею прем’єра Шмигаля

Днями у мережі з’явилася декларація новоспеченої помічниці прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Аліни Долгих.

Жіночці у травні виповниться 34 роки, вона з Вінниці, заміжня і має двох дітей. А ще до свого призначення вона була адміністраторкою, касиркою та офіціанткою.

Долгих працювала у "Гарант-сервісі" - державному підприємстві, яке займається організацією харчування і торговельного обслуговування працівників АП, Кабміну, Верховної Ради тощо. Причому, як стало відомо ТаблоID, окрім виконання адміністративної роботи, Аліна іноді працювала офіціанткою, коли тих бракувало.

З офіціанток у помічниці прем'єр-міністра - ось, як треба робити кар'єру

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Судячи з декларації, Долгих із чоловіком мають маленьку квартиру у Вінниці, та ще одну квартиру в Києві вона зазначила як спільну власність, але з ким – не уточнила.

Також у подружжя є автівка Seat 2005 року, записана на чоловіка.

Чоловік Аліна займається якимсь бізнесом

На попередньому місті роботи Аліна заробила 31 тисячу 732 гривні. А перед тим, ще у 2017-2018 роках вона працювала в ОТП-Банку касиркою. Там Долгих заробила 92 тисячі гривень.

До речі, багато фото з родиною Аліна запостила у Facebook лише 14-го квітня, коли про неї почали писати у пресі

У мережі залишилося резюме Аліни за 2018 рік. З нього можна дізнатися, що вищу освіту вона отримала в Університеті Михайла Поплавського.

Свою кар'єру новоспечена помічниця Шмигаля починала у піцерії на посаді бармена-касира, а потім працювала хостесс та адміністраторкою у різних закладах Вінниці.

З 2010 до 2017 Аліна була у декретній відпустці, з якої і вийшла до "ОТП-Банку!.

Це фото, вочевидь, зроблене багато років тому, гуляє Інтернетом та обурює моралістів

Фото з Facebook

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