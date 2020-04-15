Адміністраторка з Вінниці стала помічницею прем’єра Шмигаля

15 квітня 2020, 18:00

Днями у мережі з’явилася декларація новоспеченої помічниці прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Аліни Долгих.

Жіночці у травні виповниться 34 роки, вона з Вінниці, заміжня і має двох дітей. А ще до свого призначення вона була адміністраторкою, касиркою та офіціанткою.

Долгих працювала у "Гарант-сервісі" - державному підприємстві, яке займається організацією харчування і торговельного обслуговування працівників АП, Кабміну, Верховної Ради тощо. Причому, як стало відомо ТаблоID, окрім виконання адміністративної роботи, Аліна іноді працювала офіціанткою, коли тих бракувало.

 
З офіціанток у помічниці прем'єр-міністра - ось, як треба робити кар'єру

Судячи з декларації, Долгих із чоловіком мають маленьку квартиру у Вінниці, та ще одну квартиру в Києві вона зазначила як спільну власність, але з ким – не уточнила.

Також у подружжя є автівка Seat 2005 року, записана на чоловіка.

 
Чоловік Аліна займається якимсь бізнесом

На попередньому місті роботи Аліна заробила 31 тисячу 732 гривні. А перед тим, ще у 2017-2018 роках вона працювала в ОТП-Банку касиркою. Там Долгих заробила 92 тисячі гривень.

 
До речі, багато фото з родиною Аліна запостила у Facebook лише 14-го квітня, коли про неї почали писати у пресі

У мережі залишилося резюме Аліни за 2018 рік. З нього можна дізнатися, що вищу освіту вона отримала в Університеті Михайла Поплавського.

Свою кар'єру новоспечена помічниця Шмигаля починала у піцерії на посаді бармена-касира, а потім працювала хостесс та адміністраторкою у різних закладах Вінниці.

З 2010 до 2017 Аліна була у декретній відпустці, з якої і вийшла до "ОТП-Банку!.

 
 
 
Це фото, вочевидь, зроблене багато років тому, гуляє Інтернетом та обурює моралістів

Фото з Facebook

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Зе-депутат" Тищенко взяв у помічниці 22-річну фахівчиню з економічної кібернетики

"Потрапила на посаду через ліжко": як "слуги народу" заступниці міністра кістки мили

Заступниця мера Ірпеня ушкварила босоногі танці на снігу. ВІДЕО

Заступниця міністра юстиції Севостьянова оприлюднила вартість своєї обручки


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів