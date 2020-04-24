Коти проти собак: голосуємо за наймилішу тваринку українського шоубізу

П'ятниця, 24 квітня 2020, 14:13

Мабуть, нинішній карантин вельми до вподоби собакам, чиї хазяї тепер приділяють їм більше уваги. Але не в захваті від нього коти, чиї хазяї тепер їх завзятіше жмакають.

Зате і ті, і інші заряджають пухнастим позитивом стрічку Instagram.

Активно постять своїх улюбленців і зірки. Витончені чихуахуа Ольги Сумської, вусата "доця" Віталія Козловського та чарівливий "Рафік" Лесі Нікітюк - пропонуємо обрати наймилішу тваринку вітчизняного шоубізу.

 
Ольга Сумська частенько хизується своїми білявками Жасмін і Джесікою у мережі. І не забуває вітати їх з Днем захисту тварин
 
Козловський лагідно кличе свою кицьку Касю "волохатою дочкою"
 
У песика Лесі Нікітюк, Рафаеля є навіть особистий Instagram
 
Травесті-діва Монро обожнює своїх котів. Їх у неї цілих 5
 
Ізольда Олександрівна з'явилася в родині Ані Корсун (Maruv) півроку тому і має свій Instagram
 
Мальтіпу Белла любить тренуватися разом зі своєю хазяйкою - моделлю Аллою Григор'євою-Бейліною 
 
Тотоша Олександра Пономарьова полюбляє йому підспівувати, а він - виставляти її у своєму Instagram 
 
Білявка Мімі - улюблена партнерка Каменських по селфі та домашніх розвагах 
 
З вересня минулого року у Даші вже двоє діток, як вона сама їх кличе 
 
І, наостанок, киця однієї з редакторок ТаблоID, чарівна білявка Валентина, яка також працювала над цією добіркою

Фото з Instagram

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