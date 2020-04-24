Коти проти собак: голосуємо за наймилішу тваринку українського шоубізу
П'ятниця, 24 квітня 2020, 14:13
Мабуть, нинішній карантин вельми до вподоби собакам, чиї хазяї тепер приділяють їм більше уваги. Але не в захваті від нього коти, чиї хазяї тепер їх завзятіше жмакають.
Зате і ті, і інші заряджають пухнастим позитивом стрічку Instagram.
Активно постять своїх улюбленців і зірки. Витончені чихуахуа Ольги Сумської, вусата "доця" Віталія Козловського та чарівливий "Рафік" Лесі Нікітюк - пропонуємо обрати наймилішу тваринку вітчизняного шоубізу.
Фото з Instagram
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