Коти проти собак: голосуємо за наймилішу тваринку українського шоубізу

Мабуть, нинішній карантин вельми до вподоби собакам, чиї хазяї тепер приділяють їм більше уваги. Але не в захваті від нього коти, чиї хазяї тепер їх завзятіше жмакають.

Зате і ті, і інші заряджають пухнастим позитивом стрічку Instagram.

Активно постять своїх улюбленців і зірки. Витончені чихуахуа Ольги Сумської, вусата "доця" Віталія Козловського та чарівливий "Рафік" Лесі Нікітюк - пропонуємо обрати наймилішу тваринку вітчизняного шоубізу.

Ольга Сумська частенько хизується своїми білявками Жасмін і Джесікою у мережі. І не забуває вітати їх з Днем захисту тварин

Козловський лагідно кличе свою кицьку Касю "волохатою дочкою"

У песика Лесі Нікітюк, Рафаеля є навіть особистий Instagram

Травесті-діва Монро обожнює своїх котів. Їх у неї цілих 5

Ізольда Олександрівна з'явилася в родині Ані Корсун (Maruv) півроку тому і має свій Instagram

Мальтіпу Белла любить тренуватися разом зі своєю хазяйкою - моделлю Аллою Григор'євою-Бейліною

Тотоша Олександра Пономарьова полюбляє йому підспівувати, а він - виставляти її у своєму Instagram

Білявка Мімі - улюблена партнерка Каменських по селфі та домашніх розвагах

З вересня минулого року у Даші вже двоє діток, як вона сама їх кличе

І, наостанок, киця однієї з редакторок ТаблоID, чарівна білявка Валентина, яка також працювала над цією добіркою

Фото з Instagram