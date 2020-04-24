Валерій Харчишин про те, як влада вбиває українську культуру

Цей текст не про музику. Цей текст про те, як її хочуть знищити. Я прошу дочитати його до кінця. І ви зрозумієте, чому відсьогодні я мовчатиму.

Зазвичай всі звикли уявляти улюблених артистів успішними та безтурботними. Такими нас роблять мільйони простих людей. Ви купуєте нашу музику і квитки на концерти, замовляєте приватні виступи музикантів на своїх подіях. Дякуючи зі сцени, кожного разу ми підсвідомо дякуємо вам не лише за підтримку на концерті, а і за все це.

Також кожен з вас може отримувати музику своїх улюблених авторів-виконавців безкоштовно: завдяки засобам масової інформації, у ТРЦ, кафе, барах, ресторанах, спортклубах та в інших публічних закладах. Її транслюють там ті, хто отримав на це дозвіл і сплачує авторам творів за використання їхньої музики роялті. А між нашими треками вони крутять свою рекламу, заробляючи з її продажу або з продажу товару і послуг, завдяки таким роликам.

Тобто, так чи інакше цей музичний супровід комерціалізовано, і він вже давно є невід’ємним засобом впливу на реалізацію товару, послуг та розваг. Відповідно і сама музика — товар, за який охоче чи не дуже, але сплачують роялті за використання авторських чи суміжних прав.

На жаль, в Україні навіть топові автори, що збирають Палац Спорту чи стадіони, отримують за публічне використання своєї авторської музики в десятки разів менше, ніж нішеві автори-виконавці у будь-яких європейських країнах. Але зараз нас хочуть позбавити навіть цього.

Руками минулої і чинної влади та охочих опікуватися авторськими правами, ця багатостраждальна сфера шоубізнесу доведена до КОЛАПСУ. У ній не дбають про авторів, а тільки використовують їхні твори, зневажаючи та знищуючи бажання творити надалі.

У той час, коли 140 міністрів інших країн світу закликали підтримати авторів, українські законотворці прийматимуть на комітеті законопроект на "Підтримку культури та креативних індустрій". Який насправді захищатиме не креативників, а тих, хто використовує продукти їхньої діяльності, влаштувавши авторам ще одні вимушені "канікули".

Чергова спроба знищити авторське право в Україні під виглядом "дбання про культуру" в стінах Ради буде відбуватися сьогодні. Народні обранці розглядатимуть законопроект №3377, який звільняє користувачів від сплати роялті за використання музики і не дозволяє авторам та правовласникам отримати своє.

Діяльність ГО "УААСП" (Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав) — найбільшої в Україні організації, що опікується авторськими правами музикантів та є єдиним членом CISAC (міжнародне товариство, що дає право керувати правами зарубіжних авторів, використовувати міжнародні кодування і укладати ексклюзивні контракти з онлайн-платформами), — повністю заблоковано.

Музику авторів України та світу продовжать використовувати поза законом, а українських виконавців позбавлять можливості отримувати роялті за використання їхніх творів, не тільки на період карантину (коли ті втратили можливість вести концертну діяльність на невизначений період), а і на всі подальші роки.

Тож, якщо ви не чуєте наших слів, можливо, ви почуєте наше мовчання?

На цьому відео я мовчу і прошу вас долучитися до акції. Поширте цей пост та запишіть своє відео з хештегом #silentprotest.

Адже доки весь цивілізований світ дбає про права авторів, в Україні роблять все, щоб вбити українську музику і культуру заголом.

Друзі, давайте не укорінюватися у статусі дикого племені і дамо шанс розвивати культуру. Бо без неї Україна не має майбутнього, і не зрозуміло, за що саме ми воюємо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Все працює, але через ср*ку": Харчишин розказав, як опинився в Білій Церкві з підозрою на коронавірус