"Лізуть звідусіль": на концерті Федишин у США на сцену видерся росіянин. Фото

Ірина розповіла про неприємний випадок

Співачку Ірину Федишин обурив інцидент, який стався під час її концерту у Міннеаполісі. На сцену до неї вийшов нетверезий чоловік і заявив, що він "русскій".

Якою була її реакція, артистка розказала у пості в Instagram.

"Я руzzкий!" - гордо заявив чоловік, який був на моєму концерті у Міннеаполісі і вийшов на сцену. Зал був у шоці… і я теж не очікувала такий поворот подій?! що відбувається ?!? Після такої гордої заяви я відповіла йому: "Мабуть, хочете вибачитися за свою країну? за те, що вона кожної ночі кидає ракети і вбиває українських дітей?, цілі сімʼї і родини?! За все що сьогодні робить з Україною?", - обурилася співачка.

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Федишин зауважила, що такого з нею ще ніколи не траплялося

"На що він відповів: "мнє незащто ізвінятса…, я проста палюбіл україночку… ". "Тоді далі нам нема про що спілкуватися і ви лишній у цьому залі!", - відповіла я йому і в цей момент вийшли наші чоловіки і вивели його зі залу", - розказала Ірина.

"Цей руzzkiy трохи хильнув і спалив усю свою гнилу суть. Хоча увесь концерт сидів і вдавав, що підтримує Україну. Ця історія показала наступне: що серед нас багато вовків в овечій шкірі, багато москальських іноагентів, які шпіонять у наших громадах, навіть, у діаспорі. Їхня мета розхитати громаду, робити різні провокації і розсварювати українців, щоб наша єдність десь послаблювалася. Вони лізуть звідусіль і лізуть всюди, у всі сфери, намагаються будь-якими методами проникнути у наше середовище і робити серед нас біду", - зазначила зірка.

У Федишин зараз триває тур містами США

"Тому, друзі, будьмо розумними, тримаймося разом. Попри всі моменти , не дозволяймо розсварювати нас, бо зараз найважливіше - це наша перемога і всі зусилля спрямовуймо тільки туди! Допомагаймо один одному, підтримуймо один одного, гуртуємося , будьмо міцним єдиним кулаком! Бо саме нашої єдності вони найбільше бояться . І наша єдність - це той принцип, який обовʼязково приведе нас до нашої перемоги", - закликала Федишин.

Нагадаємо, торік на війні загинув двоюрідний брат Ірини, Роман.