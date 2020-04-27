Очікування vs реальність: Куриленко сама собі обрізала чубчик і показала, що з того вийшло
Понеділок, 27 квітня 2020, 14:31
Через карантин навіть всесвітньо відомим актрисам доводиться обходитися без перукарів та візажистів і давати собі раду самим. Так і вчинила Ольга Куриленко, але, схоже, дарма.
Результат свого експерименту вона показала в Instagram.
"Раптом відчула жагу до змін та обрізала собі чубчика", - поділилася Оля.
"...На останній фото ви можете побачити, в якому стані мій чубчик, коли я прокидаюся - бо в мене в'ється волосся", - пояснила вона.
Нагадаємо, Куриленко може видихати з полегшенням: у березні акторка перехворіла на COVID-19, причому порівняно легко - їй навіть не знадобилася госпіталізація.
Фото з Instagram Куриленко
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