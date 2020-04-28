Alyosha і Тополя стануть батьками втретє: Ми не спеціально

Чутки про те, що 33-річна співачка Аlyosha вагітна втретє, ходять уже давно. І ось вона нарешті їх підтвердила.

Разом із чоловіком, фронтменом групи "Антитіла" Тарасом Тополею, майбутня багатодітна мама знялася для обкладинки Viva!.

"У мене було бажання народити третю дитину, а коли це має статися - не моє і не Тараса рішення, а Творця. Ми не спеціально", - поділилася Олена.

Незабаром Олена і Тарас стануть багатодітними батьками

"Я просто відчувала, що це станеться, і була готова до цього. Ми обидва дуже раді, що нас вибрала ще одна душа, яку ми оточимо любов'ю ... " – додала вона.

Через карантин співачці довелося зупинити свій всеукраїнський тур. І вона шкодує, що не зможе продовжити його восени, але сподівається на розуміння прихильників

Як відомо, у подружжя є два сина – 7-річний Рома та 4-річний Марк. За словами Олени, хлопці відреагували на новину радісно та емоційно.

"Я думаю, вони ще не розуміють, що їх чекає насправді, і що великий шматок пирога "уваги" буде забрано у них на користь немовляти. Але ми впораємося", - зауважила співачка.

Також Alyosha зізналася, що третя вагітність важче за попередні.

"Особливо перші чотири місяці. Далі стало легше. Але живіт, мені здається, з трьох вагітностей буде найбільшим. Дуже швидко росте. Хоча це не біда, з ним ми потім розберемося (посміхається). Головне - здорові дитина і мама", - сказала артистка.

Фото Viva!