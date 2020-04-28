Вечірка тижня: Шварценеггер святкує день народження віслюка. ВІДЕО

В оселі американського актора Арнольда Шварценеггера свято: його віслючці, яку звати Лулу, виповнився один рік.

І хоча єдиним гостем на дні народження тваринки виявився сам "Залізний Арні", це все одно весело.

Як написав актор у Instagram, із урочистої нагоди іменинниці дозволили наїстися смаколиків.

До слова, подейкують, через кілька місяців у зірковій родині станеться ще одна визначна та щаслива подія. Старша донька Арнольда, Кетрін чекає на малюка від актора Кріса Претта. Як пишуть E! News, перший внук Шварценеггера з'явиться на світ на початку осені.

Нагадаємо, парочка одружилася минулого літа. Кетрін - друга дружина зірки "Вартових галактики".