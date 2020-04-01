Клум засвітила декольте у глянці та розказала про щастя з молодим татуйованим чоловіком

Німецька супермодель Гайді Клум знялася для травневого номеру Red.

46-річна красуня розказала про те, як задоволена вона зараз своїм життям. А ще про стосунки з чоловіками - колишнім, співаком Сілом, та нинішнім, музикантом Томом Каулітцем.

Гайді Клум приміряла літні луки для глянцю

Зі слів Гайді, вони з Сілом роблять усе від них залежне, щоби ладнати, адже їх завжди поєднуватимуть четверо дітей. Іноді це непросто.

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"Завжди є якась причина, чому ви з кимось більше не разом, розумієте? Не все безхмарно", - зізналася Гайді, пише The Daily Mail.

Том, значно молодший за дружину, добре вписався в багатодітну сім'ю.

"Часто так буває, що хтось закохується, але потім все складається не так добре, тож я дуже щаслива та вдячна, що всі щасливі одне з одним... Що він класно ставиться до моїх дітей, мої діти класно ставляться до нього... Він - 30-річний чоловік, він - це інше життя та дух. Він займається музикою, а його брат носить неоново-зелене волосся. У нього всюди тату", - поділилася зірка.

За молодого музиканта красуня Клум вийшла у серпні 2019-го

"Я щаслива бути тим, ким я є, і як я є. Якби не була щаслива, я би це змінила. Я ношу такі штани, які хочу носити, і живу так, щоби мати змогу це робити", - зазначила Клум.

Нагадаємо, нещодавно Гайді й Том запідозрили в себе коронавірус. На щастя, результати тестів виявилися негативними.

Фото з Instagram, з сайту The Daily Mail

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