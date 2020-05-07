Гарна спроба, але ні: чому Ілон Маск не зможе назвати сина X Æ A-12
Схоже, мільярдерові-винахіднику Ілону Маску та його подрузі Grimes не вдасться назвати свого новонародженого сина надзвичайно оригінальним іменем X Æ A-12. Адже це знущання не дозволяє закон.
Як запевняють юристи, у штаті Каліфорнія дитину можна зареєструвати лише під іменем, яке складається з літер.
Про це пише People.
"Не можна використовувати цифри, римські цифри, знаки, умлаути чи інші символи або емодзі. Хоча апостроф у імені на кшталт О'Коннор допускається", - пояснив адвокат у сімейних справах Девід Гласс.
На його думку, навіть якщо Ілон із Клер у пологовому справді заповнили документи для свідоцтва про народження, вказавши ім'я X Æ A-12, їх їм повернуть та попросять переназвати дитину. Зі свого боку, пара може подати апеляцію, але її навряд чи буде задоволено.
"Це правило намагалися змінити в 2014-му році, щоби дозволити певні символи, знаки чи умлаути - всяке таке - але білль провалився через те, скільки би коштував апгрейд комп'ютерних систем, щоби ці знаки дозволити", - зазначив Гласс.
Нагадаємо, в "геніальному" імені сина Grimes зашифрувала, зокрема, свою улюблену пісню та назву літака-розвідника.
Фото з Instagram