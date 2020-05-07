Гарна спроба, але ні: чому Ілон Маск не зможе назвати сина X Æ A-12

Схоже, мільярдерові-винахіднику Ілону Маску та його подрузі Grimes не вдасться назвати свого новонародженого сина надзвичайно оригінальним іменем X Æ A-12. Адже це знущання не дозволяє закон.

Як запевняють юристи, у штаті Каліфорнія дитину можна зареєструвати лише під іменем, яке складається з літер.

Про це пише People.

Ілону Маску не вдасться назвати сина X Æ A-12

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"Не можна використовувати цифри, римські цифри, знаки, умлаути чи інші символи або емодзі. Хоча апостроф у імені на кшталт О'Коннор допускається", - пояснив адвокат у сімейних справах Девід Гласс.

На його думку, навіть якщо Ілон із Клер у пологовому справді заповнили документи для свідоцтва про народження, вказавши ім'я X Æ A-12, їх їм повернуть та попросять переназвати дитину. Зі свого боку, пара може подати апеляцію, але її навряд чи буде задоволено.

Grimes (Клер Буше) під час вагітності знялася для італійського Vogue

"Це правило намагалися змінити в 2014-му році, щоби дозволити певні символи, знаки чи умлаути - всяке таке - але білль провалився через те, скільки би коштував апгрейд комп'ютерних систем, щоби ці знаки дозволити", - зазначив Гласс.

Нагадаємо, в "геніальному" імені сина Grimes зашифрувала, зокрема, свою улюблену пісню та назву літака-розвідника.

До слова, Ілон Маск мав таку необережність вказати коханій у Twitter, що вона помилилася щодо серії літака. І отримав на горіхи.

"Я оговтуюся від операції та ледве жива, тож мої одруки можна вибачити, чорт забирай", - відповіла Буше.

Фото з Instagram