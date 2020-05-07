"Дупу бачила вся вулиця": зірка плюссайз Тесс Холлідей попозувала у спідньому
Четвер, 7 травня 2020, 12:28
Американська модель плюссайз Тесс Холлідей на карантині відкрила для себе опцію фотосесій через FaceTime. 34-річна красуня засвітила свої форми у спідньому, а заразом і сусідів розважила.
"Насправдя я сміюся, бо вся моя вулиця бачила мою дупу, коли я це знімала", - написала Тесс у Instagram.
Нагадаємо, Холлідей любить зніматися й голяка.
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