"Дупу бачила вся вулиця": зірка плюссайз Тесс Холлідей попозувала у спідньому

7 травня 2020, 12:28

Американська модель плюссайз Тесс Холлідей на карантині відкрила для себе опцію фотосесій через FaceTime. 34-річна красуня засвітила свої форми у спідньому, а заразом і сусідів розважила.

"Насправдя я сміюся, бо вся моя вулиця бачила мою дупу, коли я це знімала", - написала Тесс у Instagram.

 
Тесс скучила за зйомками
 
Пампушечка попозувала через FaceTime

 
Хотіли би бути сусідами Холлідей?
 

Нагадаємо, Холлідей любить зніматися й голяка.

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