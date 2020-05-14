"Наче королева Англії": Ліна Данем на честь 34-річчя засвітила форми коло басейну

Американська акторка Ліна Данем 13-го травня відсвяткувала своє 34-річчя. Через карантин зірці довелося обійтися без вечірки та обмежитися мініфотосесією від її сусіда по хаті.

Себе у млосних позах Ліна показала в instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lena Dunham (@lenadunham) 13 Май 2020 в 9:21 PDT

"Це мій день народження, і я можу споглядати з ґанку як королева Англії, якщо мені хочеться", - пояснила вона.

Нагадаємо, останні роки для Ліни були непрості. Актриса сильно хворіла, їй видалили матку та один із яєчників. Проте Данем не кидає сподівань одного дня здійснити свою мрію про материнство. А ще вона нарешті полюбила своє пишне тіло.

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