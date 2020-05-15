"Чекаємо на щастя": Ляшко поділився милим ФОТО вагітної дружини

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та його дружина Росіта, які лише днями розсекретили вагітність, більше не стримують себе. Новим фото 49-річної коханої при надії політик поділився в Instagram.

"Ми чекаємо на щастя", - написав він.

Скоже, Олегович або Олегівна вже скоро приєднаються до родини

Як відомо, в подружжя є старша донька, 17-річна Владислава. Олег та "Ростік" офіційно побралися лише в 2018-му, після 20 років стосунків.

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