"Чекаємо на щастя": Ляшко поділився милим ФОТО вагітної дружини
П'ятниця, 15 травня 2020, 11:47
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та його дружина Росіта, які лише днями розсекретили вагітність, більше не стримують себе. Новим фото 49-річної коханої при надії політик поділився в Instagram.
"Ми чекаємо на щастя", - написав він.
Як відомо, в подружжя є старша донька, 17-річна Владислава. Олег та "Ростік" офіційно побралися лише в 2018-му, після 20 років стосунків.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Ляшко в річницю весілля показав романтику з Ростіком. ФОТО
Ляшко у День закоханих зробив романтичне зізнання: Ростік, дякую, що ти є
Приєднуйтесь до дискусії