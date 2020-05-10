Ляшко в оригінальний спосіб повідомив про вагітність дружини. ФОТО

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вдруге стане татом. Дружина 47-річного політика, 49-річна Росіта, від якої він уже має доньку Владиславу, знову при надії.

Фото коханої з уже чималим животиком Ляшко запостив у Instagram із нагоди Дня матері.

"Любіть своїх Мам!", - коротко написав він.

Олега Ляшка скоро зроблять двічі татком

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Як відомо, доньці подружжя 17 років. Олег із "Ростіком" двадцять років прожили у цивільному шлюбі, аж поки жінка ультиматумом не змусила чоловіка нарешті взяти її заміж офіційно.

Фото з Instagram Ляшка