Ляшко в оригінальний спосіб повідомив про вагітність дружини. ФОТО
10 травня 2020, 13:45
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вдруге стане татом. Дружина 47-річного політика, 49-річна Росіта, від якої він уже має доньку Владиславу, знову при надії.
Фото коханої з уже чималим животиком Ляшко запостив у Instagram із нагоди Дня матері.
"Любіть своїх Мам!", - коротко написав він.
Як відомо, доньці подружжя 17 років. Олег із "Ростіком" двадцять років прожили у цивільному шлюбі, аж поки жінка ультиматумом не змусила чоловіка нарешті взяти її заміж офіційно.
Фото з Instagram Ляшка
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