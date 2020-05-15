Готовий ще раз рятувати світ: Вілліс на карантині вдів свій костюм із "Армагеддона"
Уже понад місяць колишнє подружжя, актори Брюс Вілліс та Демі Мур проводять разом карантин разом. Нещодавно ж до них приєдналася й нинішня дружина Брюса, Емма Хемінг.
І виявляється, збираючись у самоізоляцію, Вілліс прихопив із собою цікавий реквізит, комбінезон, який носив у фільмі "Армагедон" 1998-го року.
65-річного тата в ньому показала старша донька, Румер у своєму Instagram.
"Він сказав, що це його "аутфіт для порятунку світу" (це справді той, що був в "Армагеддоні")", - написала вона.
Підписники дівчини від світлини прийшли в захват, мовляв, світ зараз конче потребує такого героя як Брюс Вілліс.
"Він урятував нас від астероїда. А тепер, будь ласка, він міг би врятувати нас від вірусу?", - пишуть інтернет-користувачі.
Як відомо, на карантині з Брюсом перебувають всі його доньки: троє від Демі та двоє від Емми. Усі в цій дивовижній великій родині чудово між собою ладнають, про що свідчать ідилічні фото та відео в соцмережі.
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Фото та відео з Instagram,