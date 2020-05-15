Готовий ще раз рятувати світ: Вілліс на карантині вдів свій костюм із "Армагеддона"

Уже понад місяць колишнє подружжя, актори Брюс Вілліс та Демі Мур проводять разом карантин разом. Нещодавно ж до них приєдналася й нинішня дружина Брюса, Емма Хемінг.

І виявляється, збираючись у самоізоляцію, Вілліс прихопив із собою цікавий реквізит, комбінезон, який носив у фільмі "Армагедон" 1998-го року.

65-річного тата в ньому показала старша донька, Румер у своєму Instagram.

65-річний Брюс Вілліс - досі міцний горішок фото з instagram румер вілліс

"Він сказав, що це його "аутфіт для порятунку світу" (це справді той, що був в "Армагеддоні")", - написала вона.

Підписники дівчини від світлини прийшли в захват, мовляв, світ зараз конче потребує такого героя як Брюс Вілліс.

Мабуть, Гаррі Стемпер надягав той костюм під скафандр кадр із фільму "Армагеддон" з сайту imdb

"Він урятував нас від астероїда. А тепер, будь ласка, він міг би врятувати нас від вірусу?", - пишуть інтернет-користувачі.

Як відомо, на карантині з Брюсом перебувають всі його доньки: троє від Демі та двоє від Емми. Усі в цій дивовижній великій родині чудово між собою ладнають, про що свідчать ідилічні фото та відео в соцмережі.

Сімейство проводить карантин у будинку Мур у штаті Айдахо фото з instagram демі мур

Демі та грибочки

Демі витягає скабки з попи Таллули фото з instagram таллули вілліс

Днями зірки згадували своє весілля

А це Брюс із Еммою та доньками, Мейбел та Евелін

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emma Heming Willis (@emmahemingwillis) 5 Май 2020 в 9:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Moore (@demimoore) 10 Май 2020 в 4:24 PDT

Фото та відео з Instagram,