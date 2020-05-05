Нарешті разом: дружина Вілліса з доньками переїхала до Демі Мур
Дружина американського актора Брюса Вілліса, Емма, разом із їхніми двома донечками нарешті приєдналася до свого чоловіка після кількох тижнів розлуки.
Тепер вони продовжуватимуть карантин усі разом, із Демі Мур та старшими дочками кінозірок.
Емма з дівчатками теж оселилася в будинку своєї попередниці в штаті Айдахо.
Щасливі сторі з коханим жінка тепер постить у Instagram.
Нагадаємо, Емма дуже добре ладнає з Демі та дорослими падчерками, Румер, Скаут і Таллулою. Вона мала від початку бути з ними на карантині, але неочікувані обставини змусили її залишитися з дітьми в Лос-Анджелесі.
Але Брюс із Демі непогано проводили час разом.
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Як відомо, донькам Вілліса від другого шлюбу 8 та 6 років.
Фото з Instagram
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