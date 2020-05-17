У Роттердамі провели онлайн-концерт Євробачення та оголосили місце конкурсу 2021

Неділя, 17 травня 2020, 08:48

Наступного року Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде там само, де і мав відбутися цього року – у місті Роттердам.

Таке рішення прийняли організатори та оголосили під час онлайн-концерту 16-го травня, який об’єднав усіх учасників Євробачення-2020. Конкурс, як відомо, довелося скасувати через пандемію коронавірусу.

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Rotterdam 🇳🇱 will host the Eurovision Song Contest 2021! . #Eurovision | #ShineALight | #ESC2021

Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision) 16 Май 2020 в 1:57 PDT

Під час домашнього концерту виступили усі цьогорічні учасники. До речі, вони ж мають представити свої країни і наступного року. От тільки пісні доведеться написати нові.

Також усі конкурсанти Євробачення-2020 зі своїх домівок виконали хіт "Love Shine а Light" рок-гурту Katrina and the Waves з Євробачення-1997. 

 
Солістка Go_A Катерина заспівала просто у себе на ліжку 

Нагадаємо, за день до цього, 15-го травня, українські учасники Євробачення Go_A виконали хіт Вєрки Сердючки на висоті 97 метрів. 

Фото з Instagram

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