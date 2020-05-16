Go-A на висоті 97 метрів заспівали хіт Сердючки з Євробачення. ВІДЕО

15-го травня відбувся останній п’ятничний домашній концерт у рамках цьогорічного Євробачення в умовах карантину.

Українські учасники конкурсу Go_A виконали пісню "Solovey", з якою збиралися їхати у Роттердам, та переспівали хіт Вєрки Седючки "Dancing Lasha Tumbai", з яким вона посіла друге місце на Євробаченні-2007.

Локацією для свого виступу Go_A обрали дах телецентру на висоті 97 метрів.

Спочатку музиканти заграли свій конкурсний трек "Solovey"

А потім вони виконали кавер на Сердючку

ДИВІТЬСЯ ВИСТУПИ GO_A з 14-Ї ТА З 52-Ї ХВИЛИНИ:

Нагадаємо, 16-го травня відбудеться онлайн концерт за участі усіх конкурсантів, які мали боротися за перемогу на Євробаченні-2020 у Роттердамі.

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