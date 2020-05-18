Називають її матусею: дівчина Роналду показала зворушливе ВІДЕО з його дітьми

Схоже, португальському футболістові Кріштіану Роналду страшенно пощастило, що він зустрів на своєму шляху таку дівчину, як Джорджина Родрігес.

Адже вона щиро полюбила його старших дітей та замінила їм маму.

Дуже милим відео - гортайте! - Джорджина поділилася в Instagram. На ньому Кріштіану буцімто бере її у полон, а малі - Матео, Ева та Алана Мартіна - відважно кидаються на поміч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 17 Май 2020 в 9:09 PDT

Чути, як малюки звертаються до жінки "мама, матуся". А 2-річна Ева ще й суворо сварить тата, щоби більше так не робив.

Не жінка, а скарб! Цікаво, коли Роналду нарешті візьме її заміж?

Як відомо, Ева і Матео - двійнята, їх спортсменові народила сурогатна мати. Рідної мами ніколи не знав і первісток Роналду, Кріштіанінью, якому зараз 9 років. Меншеньку, Алану Мартіну в 2017-му народила сама Джорджина.