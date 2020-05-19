Вдруге вагітна Тарабарова показала голий живіт. ФОТО

29-річна співачка Світлана Тарабарова чекає на другу дитину.

Про це вона повідомила в Instagram, виклавши фото себе з чималим животом.

"Незважаючи на складнощі, які супроводжують період вагітності, я вважаю, що жінка при надії найкрасивіша!" – написала Світлана.

Незабаром у вітчизняном шоубізі буде бебібум. Окрім Джамали та Alyosha , на дитину чекає і Tarabarova

Реклама:

Тарабарова закликала дівчат підтримати імпровізований флешмоб.

"Жодних комплексів – ти найкрасивіша! Дівчатка, я знаю, що в багатьох із вас є казкові фото з животиком, тож викладайте їх із хештегом #найкрасивіша, та давайте наповнимо цей світ красою, любов’ю та ніжністю", - звернулася артистка.

Нагадаємо, Світлана разом з чоловіком Олексієм виховують синочка, який народився 9-го вересня 2018-го року.

Первістка співачки звуть Іваном

Фото з Instagram