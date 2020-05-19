Вдруге вагітна Тарабарова показала голий живіт. ФОТО
Вівторок, 19 травня 2020, 13:59
29-річна співачка Світлана Тарабарова чекає на другу дитину.
Про це вона повідомила в Instagram, виклавши фото себе з чималим животом.
"Незважаючи на складнощі, які супроводжують період вагітності, я вважаю, що жінка при надії найкрасивіша!" – написала Світлана.
Тарабарова закликала дівчат підтримати імпровізований флешмоб.
"Жодних комплексів – ти найкрасивіша! Дівчатка, я знаю, що в багатьох із вас є казкові фото з животиком, тож викладайте їх із хештегом #найкрасивіша, та давайте наповнимо цей світ красою, любов’ю та ніжністю", - звернулася артистка.
Нагадаємо, Світлана разом з чоловіком Олексієм виховують синочка, який народився 9-го вересня 2018-го року.
Фото з Instagram
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