Вдруге вагітна Тарабарова показала голий живіт. ФОТО

Вівторок, 19 травня 2020, 13:59

29-річна співачка Світлана Тарабарова чекає на другу дитину.

Про це вона повідомила в Instagram, виклавши фото себе з чималим животом.

"Незважаючи на складнощі, які супроводжують період вагітності, я вважаю, що жінка при надії найкрасивіша!" – написала Світлана.

 
Незабаром у вітчизняном шоубізі буде бебібум. Окрім Джамали та Alyosha, на дитину чекає і Tarabarova 

Тарабарова закликала дівчат підтримати імпровізований флешмоб.

"Жодних комплексів – ти найкрасивіша! Дівчатка, я знаю, що в багатьох із вас є казкові фото з животиком, тож викладайте їх із хештегом  #найкрасивіша, та давайте наповнимо цей світ красою, любов’ю та ніжністю", - звернулася артистка.

 
 

Нагадаємо, Світлана разом з чоловіком Олексієм виховують синочка, який народився 9-го вересня 2018-го року. 

 
Первістка співачки звуть Іваном 
 

Фото з Instagram

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