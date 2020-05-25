"Казліна ти дурна": як Богдан в оновленому зоопарку тваринками милувався. ВІДЕО

Колишній голова ОП Андрій Богдан навідався до столичного зоопарку, який відкрився після реконструкції та послаблення карантину. Чолов'яга поспілкувався з тваринками, причому досить своєрідно.

Відео, на якому Богдан ляскає козу по пискові, а ще "лагідно" промовляє: "Казліна ти дурна", зняв журналіст Роман Сухан.

Андрій Богдан до зоoпарку прихопив і песика

Зробив селфі з "казліною"

Пан Андрій упевнений, що песику було весело?

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Нагадаємо, в лютому Богдан сумував без дівчат на Сейшелах.

Скріншоти й відео з Facebook Романа Сухана, фото з Facebook Богдана