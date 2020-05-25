"Казліна ти дурна": як Богдан в оновленому зоопарку тваринками милувався. ВІДЕО
25 травня 2020, 14:49
Колишній голова ОП Андрій Богдан навідався до столичного зоопарку, який відкрився після реконструкції та послаблення карантину. Чолов'яга поспілкувався з тваринками, причому досить своєрідно.
Відео, на якому Богдан ляскає козу по пискові, а ще "лагідно" промовляє: "Казліна ти дурна", зняв журналіст Роман Сухан.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
«Казліна ти дурна!» Втомився від політиків - пішов у зоопарк до тваринок. Зустрів БОгдана:) P.S. До речі в зоопарку товпища народу. Про карантин точно ніхто не думає, особливо в довжеленній черзі в касу. Майже всі без масок. Відосік в першому лінку.Опубліковано Романом Суханом Понеділок, 25 травня 2020 р.
Нагадаємо, в лютому Богдан сумував без дівчат на Сейшелах.
Скріншоти й відео з Facebook Романа Сухана, фото з Facebook Богдана
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