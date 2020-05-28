Багатодітна Бар Рафелі через 4 місяці після пологів засвітила струнке тіло в купальнику

Ізраїльська модель Бар Рафаелі не полишала тренувань під час трьох своїх вагітностей і верталася до фітнесу майже одразу після пологів.

І зусилля 34-річної красуні не були марні: через чотири місяці після народження сина Девіда багатодітна мама шикарно виглядає в купальнику. І постить фото в Instagram.

Багатодітна Рафаелі з гордістю демонструє тіло в купальниках фото з instagram рафаелi

За три з половиною роки Бар встигла народити тричі

34-річня красуня заміжня за ізраїльським бізнесменом

Нагадаємо, Бар шість років була дівчиною Леонардо ДіКапріо та болісно переживала свій розрив із актором. Після того модель дуже довго не могла знійти собі нового бойфренда й навіть жалілася на це в інтерв'ю. Та коли їй було 28, Рафаелі зустріла бізнесмена Аді Езру. Вони досить швидко заручилися й одружилися, а тепер виховують двох доньок та сина.

Як відомо, в свої 45 ДіКапріо досі парубкує. Його нинішній пасії, моделі Камілі Мороне 22 роки.