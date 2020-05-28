Багатодітна Бар Рафелі через 4 місяці після пологів засвітила струнке тіло в купальнику
Четвер, 28 травня 2020, 10:28
Ізраїльська модель Бар Рафаелі не полишала тренувань під час трьох своїх вагітностей і верталася до фітнесу майже одразу після пологів.
І зусилля 34-річної красуні не були марні: через чотири місяці після народження сина Девіда багатодітна мама шикарно виглядає в купальнику. І постить фото в Instagram.
Нагадаємо, Бар шість років була дівчиною Леонардо ДіКапріо та болісно переживала свій розрив із актором. Після того модель дуже довго не могла знійти собі нового бойфренда й навіть жалілася на це в інтерв'ю. Та коли їй було 28, Рафаелі зустріла бізнесмена Аді Езру. Вони досить швидко заручилися й одружилися, а тепер виховують двох доньок та сина.
Як відомо, в свої 45 ДіКапріо досі парубкує. Його нинішній пасії, моделі Камілі Мороне 22 роки.
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