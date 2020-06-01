Alyosha оголосила стать майбутнього малюка
Співачка Alyosha та її чоловік Тарас Тополя розсекретили стать третього малюка, який незабаром має з’явитися на світ.
У подружжя, яке виховує двох синів, нарешті буде донечка.
Про це вони повідомили у програмі "Світське життя".
Олена з Тарасом луснули величезну помаранчеву кульку, яка була наповнена рожевим конфеті. Це і означало, що вони чекають на дівчинку.
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Поспілкувались з @kosadcha . Розповіли про стать дитини зі спецефектами 😁🎉. Дивіться у @svitsketv ))) @tarastopolia ❤️
А ще Alyosha розказала, як вони обирають ім’я для доньки.
"Роман і Марко мають літери м, р, а. Я б хотіла, щоб ім’я дівчинки також містило ці літери. Спершу я хотіла назвати Марією, а потім запропонувала Алла, але Тарасу Алла не подобається", - зізналася співачка.
Фото "Отдохни" з Instagram