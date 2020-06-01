Alyosha оголосила стать майбутнього малюка

Співачка Alyosha та її чоловік Тарас Тополя розсекретили стать третього малюка, який незабаром має з’явитися на світ.

У подружжя, яке виховує двох синів, нарешті буде донечка.

Про це вони повідомили у програмі "Світське життя".

Олена з Тарасом луснули величезну помаранчеву кульку, яка була наповнена рожевим конфеті. Це і означало, що вони чекають на дівчинку.

А ще Alyosha розказала, як вони обирають ім’я для доньки.

"Роман і Марко мають літери м, р, а. Я б хотіла, щоб ім’я дівчинки також містило ці літери. Спершу я хотіла назвати Марією, а потім запропонувала Алла, але Тарасу Алла не подобається", - зізналася співачка.

У Романа і Марка буде сестричка

Фото "Отдохни" з Instagram