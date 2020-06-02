8 років несамовитого кохання: love story Морозюків у ФОТО

Нещодавно дружина футболіста Миколи Морозюка, Ірина повідомила, що вони розійшлися.

Це сталося ще в жовтні минулого року. Але вона наважилася розказати лише зараз.

Кохання Морозюків тривало 8 років. І 6 з них Іра вела Instagram, в якому постила себе та чоловіка у різні періоди свого щасливого шлюбу.



Ми вирішили згадати їхню Love Story та показати найяскравіші фото пари разом.



"У нас було таке кохання, що ми і уявити не могли, що воно колись закінчиться", - сказала Морозюк в недавньому інтерв'ю

У 2012-му Ірина Слюсарчук (дівоче прізвище – ред..) навчалася у Варшаві і мала стосунки. З тоді вже відомим футболістом Миколою Морозюком дівчину познайомили його куми.

Як каже Ірина зараз, Миколі вона одразу сподобалася, а от йому довелося довго добиватися норовливої білявки зі Львова.

"Я тоді подумала, що я не його рівня. Я симпатична і все. Але вийшло зовсім інакше. Адже він довго завойовував моє серце… Він дуже боявся мене злякати. Дуже обережно поводився… Коля був тією людиною, якій я довіряла", - зізнається Ірина.

Це перше фото в Instagram Ірини датоване 6 серпня 2014 року

Утім, перше знайомство пари на новий рік у 2012-му закінчилося нічим. Іра мала іншого і на той момент вибрала його. А Микола тоді мав жінку, яка врешті завагітніла.

Ірина каже, що коли доля звела її з футболістом вдруге, про його дружину вона не знала. А коли взнала, було вже пізно, бо закохалася.

Це сталося у Варшаві влітку 2012-го, і вже за кілька місяців Іра покинула навчання та переїхала в Донецьк у статусі коханки. Морозюк зняв для неї гарну квартиру та повністю забезпечував грошима.

Зараз Ірині 30, а Миколі 32. А такими вони були 6 років тому

Дружині Микола нічого не казав, бо вона була вагітна. Тож він жив із нею, але іноді ночував в Ірини.

Коли жінка народила Морозюку доньку, він зрозумів, що вже не може з нею залишатися, бо надто сильно кохає Іру.

Це сталося у 2014-му році, якраз тоді, коли Іра почала вести свою сторінку в Instagram.

"Коля був дуже гулящим. Будемо дивитися правді в очі – він не думав, що в нас так все вийде. Він думав, що проведе зі мною три дні і все", - каже Ірина зараз

У грудні 2015-го у пари народився син Ілля.

Мама Миколи не прийняла Ірину. Коли вона була вагітна, стався скандал, який загрожував викиднем. Тому Ірі довелося 4 місяці лежати на збереженні

Наприкінці 2015-го Морозюки стали батьками

Зараз Ірину частенько критикують за її методи виховання сина Іллі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я тебя люблю больше жизни котик мой сладенький❤️❤️❤️ Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) 3 Фев 2015 в 6:40 PST

У 2018-му році Ірина заснувала власний бренд одягу, і Микола її дуже підтримав у цьому

"Коли у мене з’явився чоловік, він мені замінив маму і тата… Він багато чого мене навчив у стосунках", - ділиться Морозюк, в якої по суті не було нормальних батьків, а дитинство пройшло у побитті та приниженнях.

Морозюк неодноразово казала, що коли Микола у неї закохувався, вона мала маленькі груди та проблеми з вагою, а в зал пішла вже у Донецьку, у 2013-му році. "Він точно покохав мене за душу, бо я була без цицьок і жирна", - сміється Ірина

У 2019-му Морозюк перейшов грати за турецький клуб "Різеспор". І подружжя почало жити на дві країни. Хоча Ірина з сином більше часу проводили в Києві.

І хоча ще у вересні 2019 Морозюк писала, що відстань не загрожує справжньому коханню, їхні почуття, схоже, почали холонути саме того року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I love you♥️ Публикация от Nikolay Moroziuk (@nikolaymoroziuk) 4 Сен 2019 в 4:46 PDT

Зараз Ірина самотня і навіть припускає, що вони з Миколою ще колись можуть зійтися. Він постійно спілкується з сином і має нормальні стосунки з нею.

"Ми досі любимо і поважаємо одне одного", - запевняє Морозюк.

Морозюки не влаштовували скандалів і розбірок, а навпаки - вирішили все тихо і спокійно

Фото з Instagram