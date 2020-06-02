8 років несамовитого кохання: love story Морозюків у ФОТО
Нещодавно дружина футболіста Миколи Морозюка, Ірина повідомила, що вони розійшлися.
Це сталося ще в жовтні минулого року. Але вона наважилася розказати лише зараз.
Кохання Морозюків тривало 8 років. І 6 з них Іра вела Instagram, в якому постила себе та чоловіка у різні періоди свого щасливого шлюбу.
Ми вирішили згадати їхню Love Story та показати найяскравіші фото пари разом.
У 2012-му Ірина Слюсарчук (дівоче прізвище – ред..) навчалася у Варшаві і мала стосунки. З тоді вже відомим футболістом Миколою Морозюком дівчину познайомили його куми.
Як каже Ірина зараз, Миколі вона одразу сподобалася, а от йому довелося довго добиватися норовливої білявки зі Львова.
"Я тоді подумала, що я не його рівня. Я симпатична і все. Але вийшло зовсім інакше. Адже він довго завойовував моє серце… Він дуже боявся мене злякати. Дуже обережно поводився… Коля був тією людиною, якій я довіряла", - зізнається Ірина.
Утім, перше знайомство пари на новий рік у 2012-му закінчилося нічим. Іра мала іншого і на той момент вибрала його. А Микола тоді мав жінку, яка врешті завагітніла.
Ірина каже, що коли доля звела її з футболістом вдруге, про його дружину вона не знала. А коли взнала, було вже пізно, бо закохалася.
Це сталося у Варшаві влітку 2012-го, і вже за кілька місяців Іра покинула навчання та переїхала в Донецьк у статусі коханки. Морозюк зняв для неї гарну квартиру та повністю забезпечував грошима.
Дружині Микола нічого не казав, бо вона була вагітна. Тож він жив із нею, але іноді ночував в Ірини.
Коли жінка народила Морозюку доньку, він зрозумів, що вже не може з нею залишатися, бо надто сильно кохає Іру.
Це сталося у 2014-му році, якраз тоді, коли Іра почала вести свою сторінку в Instagram.
У грудні 2015-го у пари народився син Ілля.
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"Коли у мене з’явився чоловік, він мені замінив маму і тата… Він багато чого мене навчив у стосунках", - ділиться Морозюк, в якої по суті не було нормальних батьків, а дитинство пройшло у побитті та приниженнях.
У 2019-му Морозюк перейшов грати за турецький клуб "Різеспор". І подружжя почало жити на дві країни. Хоча Ірина з сином більше часу проводили в Києві.
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Если любовь чистая и настоящая, то никакие километры вам не помеха ☺️❤️
І хоча ще у вересні 2019 Морозюк писала, що відстань не загрожує справжньому коханню, їхні почуття, схоже, почали холонути саме того року.
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Зараз Ірина самотня і навіть припускає, що вони з Миколою ще колись можуть зійтися. Він постійно спілкується з сином і має нормальні стосунки з нею.
"Ми досі любимо і поважаємо одне одного", - запевняє Морозюк.
Фото з Instagram