Ідіть на х*й: Морозюк звернулася до всіх, хто критикує її методи виховання сина

Дружина футболіста і блогерка Ірина Морозюк послала на х*й всіх, хто роздає їй поради щодо виховання 4-річного сина Іллі.

Іра написала гнівний пост у своєму Instagram та пояснила, чому хлопець досі смокче пустушку та носить памперс.

"Доброго дня, громадяни. Мова піде про виховання дитини. Часто мені приходять повідомлення від смертних з їхніми сраними порадами з вихованню дитини. А точніше, обурення про неправильне виховання мною моєї дитини. Я спочатку трохи розповім, а в кінці цього поста пошлю вас на хуй", - почала Морозюк.

"1. Чому дитина смокче пустушку. По-перше, з пустушкою він тільки засинає, бо його це заспокоює. Він надмірно емоційний у мене, сильно чуттєва дитина... І це для нього заспокійливе свого роду. Нічого поганого в цьому не бачу. Нервова система моєї дитини куди важливіше ваших їб*нутих здивувань типу "йому ж 4 роки"" - заявила Морозюк.

Сину Морозюк 4 роки, а він досі смокче пустушку та спить у памперсі

"2. Чому він п'є з пляшки? - Він п'є і з чашки, і з трубочки, і з тарілки пити може, але для нього це якийсь ритуал. Йому подобається і нехай. Позбавляти його якихось речей, тому що ЩО?? Тому що деяким собакам це не подобається? .. да срати я хотіла!", - обурилася мамуся Іра.

"3. Чому я з нього роблю дівчинку (волосся). Тоді виходить, що у мене 2 дідусі і 2 тата? Якщо жінки в моїй родині з короткою стрижкою? Це відколи стать людини визначає довжина волосся?" - написала Морозюк.

Іра виховує сина, як вважає за потрібне

"4. Чому він в памперсі? - з цим теж заспокойтеся, ходить він на туалет і на горщик, і сам попу витирає, і змиває, і кришку унітазу підіймає, а памперо, щоб уникнути нічних казусів. Памперси дорогі по 1000 грн, дихаючі, можу собі дозволити!" - наголосила вона.

Хлопчик виглядає щасливим і здоровим

"І наостанок. У мене добра і розумна дитина, яку я виховую в комфорті! Роблячи його повноцінною людиною, з правом голосу і правом вибору, а не "тому що мене так виховували".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Морозюк у самих трусиках пожалілася на занижену самооцінку

"Дупа натуральна, цицьки – ні": Морозюк чесно розказала про свої принади

Морозюк розказала, чому набила свій портрет на стегні, цьомчик на циці та змію на руці