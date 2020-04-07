Ідіть на х*й: Морозюк звернулася до всіх, хто критикує її методи виховання сина

Вівторок, 7 квітня 2020, 12:00

Дружина футболіста і блогерка Ірина Морозюк послала на х*й всіх, хто роздає їй поради щодо виховання 4-річного сина Іллі.

Іра написала гнівний пост у своєму Instagram та пояснила, чому хлопець досі смокче пустушку та носить памперс.

"Доброго дня, громадяни. Мова піде про виховання дитини. Часто мені приходять повідомлення від смертних з їхніми сраними порадами з вихованню дитини. А точніше, обурення про неправильне виховання мною моєї дитини. Я спочатку трохи розповім, а в кінці цього поста пошлю вас на хуй", - почала Морозюк.

"1. Чому дитина смокче пустушку. По-перше, з пустушкою він тільки засинає, бо його це заспокоює. Він надмірно емоційний у мене, сильно чуттєва дитина... І це для нього заспокійливе свого роду. Нічого поганого в цьому не бачу. Нервова система моєї дитини куди важливіше ваших їб*нутих здивувань типу "йому ж 4 роки"" - заявила Морозюк.

 
Сину Морозюк 4 роки, а він досі смокче пустушку та спить у памперсі 

"2. Чому він п'є з пляшки? - Він п'є і з чашки, і з трубочки, і з тарілки пити може, але для нього це якийсь ритуал. Йому подобається і нехай. Позбавляти його якихось речей, тому що ЩО?? Тому що деяким собакам це не подобається? .. да срати я хотіла!", - обурилася мамуся Іра.

"3. Чому я з нього роблю дівчинку (волосся). Тоді виходить, що у мене 2 дідусі і 2 тата? Якщо жінки в моїй родині з короткою стрижкою? Це відколи стать людини визначає довжина волосся?" - написала Морозюк.

 
Іра виховує сина, як вважає за потрібне 

"4. Чому він в памперсі? - з цим теж заспокойтеся, ходить він на туалет і на горщик, і сам попу витирає, і змиває, і кришку унітазу підіймає, а памперо, щоб уникнути нічних казусів. Памперси дорогі по 1000 грн, дихаючі, можу собі дозволити!" - наголосила вона.

 
Хлопчик виглядає щасливим і здоровим 

"І наостанок. У мене добра і розумна дитина, яку я виховую в комфорті! Роблячи його повноцінною людиною, з правом голосу і правом вибору, а не "тому що мене так виховували".

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Добрый день граждани) речь пойдет о воспитании ребёнка. Часто мне приходят сообщения от смертных с их сраными советами по воспитанию ребёнка. А точнее возмущение о не правильном воспитании мной , моего ребёнка. Я сначала немного расскажу , а в конце этого поста пошлю вас на хуй 🤝😊 1. почему ребёнок сосет соску- Во первых с соской он только засыпает , так как его это успокаивает. Он излишне эмоционален у меня , сильно сердечный ребёнок .. И это для него успокоительное ,своего рода. Ничего плохого в этом не вижу. Нервная система моего ребёнка куда важнее ваших еб*нутых удивлений типа « ему ж 4 года» Рассказы про кривой прикус , не переживайте , выровняю 🤝 В школу ещё никто с соской не пошёл , а если и пойдёт , то ебит*сь все конем , не ваше псиное дело. 2. Почему он пьёт из бутылки ?- Он пьёт и с кружки и с трубочки и с тарелки пить может , но для него это некий ритуал .. ему нравится и пусть. Избавлять его от каких то вещей , потому что ЧТО?? потому что некоторым собакам это не нравится ? .. да срать хотела🖕🏽 3. Почему я из него делаю девочку ( волосы) Тогда получается, что у меня 2 дедушки и 2 папы? Если женщины в моей семье с короткой стрижкой ? Это с каких пор пол человека определяет длина волос ? 4. Почему он в памперсе ? - с этим тоже успокойтесь , ходит он на туалет и на горшок , и сам попу вытирает и смывает и крышку унитаза подымает , а памперс во избежание ночных казусов.. менять постель , одеяло и т.д. Потому что и взрослый обосцаться может! Памперсы дорогие по 1000 грн , дышащие ☝🏼 могу себе позволить 🖕🏽 И напоследок .. У меня добрый и умный ребёнок , которого я воспитываю в комфорте! Делая его полноценным человеком , с правом голоса и правом выбора , а не « потому что меня так воспитывали» Ваши сраные советы мне не нужны , потому что их даю Я 🤝 И как обещала .. кто не доволен идите на х*у 🙌🏽 Всегда ваша , самая лучшая И.М. 😇

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) 6 Апр 2020 в 5:44 PDT

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