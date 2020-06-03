20 фотоапаратів, колекція марок та біткоіни: що декларував депутат Лерос

Депутат-викривач Гео Лерос, який став відомим після скандалу з так званими "плівками" Єрмака, вразив своєю декларацією.

Арт-куратор, з легкої руки якого у столиці з’явилися мурали, має 96 творів мистецтва, колекцію поштових марок та кілька коштовних годинників.

Окрім цього, Лерос задекларував 20 фотоапаратів фірми "Leica" і два види криптовалют 49 Bitcoin і 356 Ethereum.

Дівчата, не прогавте завидного холостяка з грошима, житлом та мистецьким смаком

Також 31-річний депутат має квартиру в Києві площею 336 кв. метрів, 608 тисяч доларів, 94 тисячі євро, 4 тисячі фунтів та 910 тисяч гривень готівкою.

Могла б вийти непогана парочка :)

Нагадаємо, нардеп Микола Тищенко задекларував купу жінчиних сумок та своїх годинників.

Фото з Facebook