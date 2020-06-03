Від нічної жриці до королеви ночі: Полякова запускає тритижневий фітнес-марафон

Якщо під час карантину ви перетворилися на нічну жрицю від слова "жерти", співачка Оля Полякова знає, як повернути вас до стану королеви ночі.

Саме для цього зірка запускає марафон персональних фітнес-тренувань в домашніх умовах, які дозволять займатися за її індивідуальною програмою.

"Я знаю, як всіх втомив карантин. Ми всі сиділи вдома, відчували стрес, і як наслідок, звичайно ж, набирали вагу. На знак подяки за те, що весь цей час ви залишалися зі мною: дивилися ефіри, передачі, тренувалися, готували - я запускаю свій особистий онлайн-марафон, який триватиме три тижні", - повідомила Оля.

Програму занять для Олі розробили професійні тренери

"В рамках цього марафону ми будемо тренуватися, худнути, правильно харчуватися, і разом зі мною буде брати участь моя няня Люда", - додала співачка.

Як відомо, Полякова на карантині розгорнула бурхливу онлайн-діяльність. Вона проводить численні інтерв'ю та навіть тренування зі своїми зірковими колегами, наприклад, з Ольгою Сумською.