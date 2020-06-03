Від нічної жриці до королеви ночі: Полякова запускає тритижневий фітнес-марафон
Якщо під час карантину ви перетворилися на нічну жрицю від слова "жерти", співачка Оля Полякова знає, як повернути вас до стану королеви ночі.
Саме для цього зірка запускає марафон персональних фітнес-тренувань в домашніх умовах, які дозволять займатися за її індивідуальною програмою.
"Я знаю, як всіх втомив карантин. Ми всі сиділи вдома, відчували стрес, і як наслідок, звичайно ж, набирали вагу. На знак подяки за те, що весь цей час ви залишалися зі мною: дивилися ефіри, передачі, тренувалися, готували - я запускаю свій особистий онлайн-марафон, який триватиме три тижні", - повідомила Оля.
"В рамках цього марафону ми будемо тренуватися, худнути, правильно харчуватися, і разом зі мною буде брати участь моя няня Люда", - додала співачка.
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Дорогие мои, а вот и новость, которую ждали многие! 🔥 С сегодняшнего дня мы запускаем фитнес-марафон «От Ночной Жрицы до Королевы Ночи за 21 день»! ⠀ Я знаю, как всех задолбал карантин. Мы все сидели дома, испытывали стресс, и как следствие, конечно же, набирали вес. В благодарность за то, что все это время вы оставались со мной: смотрели эфиры, передачи, тренировались, готовили - я запускаю свой личный онлайн-марафон, который будет длиться три недели. В рамках этого марафона мы будем тренироваться, худеть, правильно питаться и чувствовать себя лучше! Вместе со мной в марафоне будет участвовать моя няня Люда, которая уже проверила на себе эффективность моих тренировок. ⠀ В программу моего фитнес-марафона будут входить функциональные тренировки на все группы мышц, домашние задания от меня, а также тщательно подобранный план сбалансированного питания на все 3 недели, состоящий исключительно из полезных продуктов, разработанный профессиональными диетологами и нутрициологами. И, конечно же, 21 день мотивации и поддержки! ⠀ Именно благодаря этим тренировкам я всегда в идеальной форме, даже если ем любимую пиццу или бургеры! ХОЧЕШЬ СО МНОЙ? РЕГИСТРИРУЙСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС! ССЫЛКА В ОПИСАНИИ ПРОФИЛЯ! 💪🏻
Як відомо, Полякова на карантині розгорнула бурхливу онлайн-діяльність. Вона проводить численні інтерв'ю та навіть тренування зі своїми зірковими колегами, наприклад, з Ольгою Сумською.