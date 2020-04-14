Фітнес-Олі: Полякова в прямому ефірі потренувала Сумську. ВІДЕО

Багато хто вийде з карантину гладкішим на кілька кілограмів - але точно не співачка Оля Полякова та не актриса Ольга Сумська.

Дві зіркові красуні власним прикладом довели, що для ефективного тренування не потрібна спортзала. Полякова провела онлайн-тренування для Сумської.

У Полякової та Сумської вийшло онлайн-тандем-тренування

Повне відео можна переглянути (а потім підвестися з дивану та повторити) в Instagram.

Нагадаємо, Оля Полякова вже "підсадила" на фітнес і своїх доньок, Машу та Алісу.

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