Коломойський став дідусем двійні

35-річна донька бізнесмена Ігоря Коломойського, Анжеліка 2-го червня народила двох хлопчиків.

Про це в ефірі програми "Hard c Влащенко" повідомив член депутатської групи "Партія" За майбутнє" Ігор Палиця.

Ведуча запитала свого гостя, коли він бачився з олігархом.

"Ми вчора бачилися. У нього вчора народилися онуки. Його дочка народила. Два!", - сказав Палиця.

У мережі дуже важко знайти будь-яку інформацію про Анжеліку. Це фото 2011-го року з її вже колишнім чоловіком

Як відомо, донька Коломойського у 2011-му році вийшла заміж за Олега Бокоєва. Але з ним вона вже розлучилася, і, як пише "Страна", народила від свого цивільного чоловіка у Женеві.

Нагадаємо, у Коломойського також є син-баскетболіст Грегорі, який торік повернувся до України.