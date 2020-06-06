Покатушки з президентом: Зеленський на ровері привітав журналістів

У суботу 6-го червня президент Володимир Зеленський привітав журналістів із професійним святом велопрогулянкою у Заліссі.

Близько 30-ти представників різних ЗМІ проїхали 5 кілометрів на чолі з гарантом, погодували коней та поспілкувалися off-record.

Савіка Шустера теж покликали фото євген будерацький, УП

Велосипеди всім роздали на місці

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Заступник голови ОП Кирил Тимошенко (ліворуч) був у повному екіпіруванні, на відміну від політтехнолога Михайла Подоляка

Після покатушок було частування та спілкування

Нагадаємо, нещодавно Зеленський був у Хмельницькому, де пробіг 8 кілометрів.

Фото Євгена Будерацького