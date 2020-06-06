Покатушки з президентом: Зеленський на ровері привітав журналістів
У суботу 6-го червня президент Володимир Зеленський привітав журналістів із професійним святом велопрогулянкою у Заліссі.
Близько 30-ти представників різних ЗМІ проїхали 5 кілометрів на чолі з гарантом, погодували коней та поспілкувалися off-record.
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Допитливі, оперативні, уважні до деталей, швидкі на слово й ноги, інколи настирливі, але завжди із загостреним почуттям справедливості. Це все – про наших українських журналістів. І хоч за перший рік на посаді Президента я вже сповна відчув гостроту вашого пера, але не припиню вас поважати й захищати. І надалі відповідатиму на ваші запитання. Навіть у несподіваних місцях та умовах! Як-от за кермом велосипеда. Бо ви – це запорука демократії та розвитку громадянського суспільства і ще один канал спілкування влади та народу. Ви й самі – четверта влада. А влада – це ще й відповідальність. Про це теж не слід забувати. Сил і натхнення вам, шановні журналісти! Зі святом!
Нагадаємо, нещодавно Зеленський був у Хмельницькому, де пробіг 8 кілометрів.
Фото Євгена Будерацького