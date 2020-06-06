Покатушки з президентом: Зеленський на ровері привітав журналістів

Субота, 6 червня 2020, 15:26

У суботу 6-го червня президент Володимир Зеленський привітав журналістів із професійним святом велопрогулянкою у Заліссі.

Близько 30-ти представників різних ЗМІ проїхали 5 кілометрів на чолі з гарантом, погодували коней та поспілкувалися off-record.

 
Савіка Шустера теж покликали
фото євген будерацький, УП
 
Велосипеди всім роздали на місці 
 
Заступник голови ОП Кирило Тимошенко (ліворуч) був у повному екіпіруванні, на відміну від політтехнолога Михайла Подоляка
 
Після покатушок було частування та спілкування
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Допитливі, оперативні, уважні до деталей, швидкі на слово й ноги, інколи настирливі, але завжди із загостреним почуттям справедливості. Це все – про наших українських журналістів. І хоч за перший рік на посаді Президента я вже сповна відчув гостроту вашого пера, але не припиню вас поважати й захищати. І надалі відповідатиму на ваші запитання. Навіть у несподіваних місцях та умовах! Як-от за кермом велосипеда. Бо ви – це запорука демократії та розвитку громадянського суспільства і ще один канал спілкування влади та народу. Ви й самі – четверта влада. А влада – це ще й відповідальність. Про це теж не слід забувати. Сил і натхнення вам, шановні журналісти! Зі святом!

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 6 Июн 2020 в 5:40 PDT

Нагадаємо, нещодавно Зеленський був у Хмельницькому, де пробіг 8 кілометрів

Фото Євгена Будерацького 

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