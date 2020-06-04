Зеленський у Хмельницькому пробіг 8 кілометрів та розповів, скільки кави п'є. ФОТО

Президент Володимир Зеленський уже неодноразово казав, що любить бігати зранку. Причому робить це і у відпустці, і у робочих відрядженнях.

Свідками ранкової пробіжки гаранта у Хмельницькому стали кореспонденти "Української правди".

Зеленський у компанії трьох охоронців розпочав о 7.15 ранку та бігав 48 хвилин. За цей час він подолав 8,25 км та спалив 740 ккал.

За 48 хвилин президент пробіг 8 кілометрів з середнім темпом 5,49 фото євген руденко

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"Я дуже люблю біг, провітрюється мозок", - зізнався президент, розтягуючись після пробіжки.

"Навіть більше за плавання люблю. Від плавання нема проблем із хребтом, не болить поперек, а від бігу трохи є.. Зате від бігу є відчуття внутрішньої енергії. Дуже раджу! Можна бігати навіть трішки. Питання навіть не у швидкості, і не в темпі, питання лише у часі. Хоча б 30 хвилин. Головне - не вбивати себе", - зауважив Зеленський.

"Сніданок треба заслужити", - наголосив Зеленський після пробіжки

До речі, голова ОП Андрій Єрмак теж бігав із шефом, але вийшов пізніше і трішки відстав від нього. Тому Зеленський прибіг першим.

Також Володимир розказав, що любить їсти на сніданок.

"Я більше за все люблю яйця, чесно кажучи. Яєчню. Зараз у мене буде яєчня зі смаженими перчиками. Звичайний перець смажиться і заливається яйцями. Ще може бути авокадо або якісь овочі, які є", - поділився президент.

Зеленський завжди бігає близько години

"Взагалі найсмачніший сніданок, щоправда заборонений всілякими дієтами… Іноді ми з дружиною його дуже любимо. Найсмачніший! Це хліб з маслом зі звичайним сиром і чорний чай з лимоном без цукру. З часом ти так живеш, що чай і каву з цукром уже не п’єш. А чай з лимоном без цукру несмачний. Каву п’ю без цукру. Я взагалі давно все п’ю без цукру", - зізнався гарант.

"Ми дуже сильно гладшали (від цукру - ред..), і на серце навантаження. Бо я пив 12-14 чашок кави в день із цукром. Американо, еспресо – було все одно. А зараз вже кілька років не так, і почуваюся легше. Я просто кавоман, і зараз 4-5 чашок на день. Іноді навіть 6, але без цукру. Я ось вчора пив дуже смачну каву, але вона була трішки зіпсована цукром", - сказав Зеленський.

Президент мав на увазі цю каву, якою пригощав його власник кафе у Хмельницькому. Це фото, на якому усі без масок, обстібали у мережі через порушення карантину фото офісу президента

Фото ТаблоID