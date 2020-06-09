Принцеса для мами, леді для тата: Лорак та її колишній привітали доню з 9-річчям

9 червня 2020, 14:23

9-го червня доньці співачки Ані Лорак, Софії виповнилося дев'ять років.

Зіркова мама присвятила іменинниці допис у Instagram. Ніжними словами на адресу дівчинки поділився в мережі й тато, Мурат Налчаджиоглу. 

"Усі найніжніші обійми любові, всі зірки не небі світять для тебе, моя принцеса Софія! З днем народження, моя донечко! Будь щаслива завжди!", - побажала Кароліна.

 
Торік Лорак влаштувала доньці пишне свято

Ексчоловік співачки запостив цілу добірку фото з Софійкою.

"З днем народження, любове моя. 9 років, маленька дівчинка перетворюється на Леді. Дякувати Богові, будь здорова та успішна. Моя безкінечна любов", - написав мурат англійською.

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Публикация от Murat Nalcacioglu (@muratnalca) 8 Июн 2020 в 2:13 PDT

До слова, хрещений татко Софії, співак Філіп Кіркоров, попри карантин, спромігся привітати дівчинку особисто.

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🙏 Спасибо всем за тёплые поздравления! Спасибо любимому крестному @fkirkorov!

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 9 Июн 2020 в 6:52 PDT

Нагадаємо, Лорак із чоловіком прожили в шлюбі майже десять років і розлучилися, подейкували, через його невірність. Співачка забрала доньку до Москви, де віддала до елітної школи. А Мурат набив собі тату з іменем малої.

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