Лорак помилувалася манікюром доньки та розказала про книжки для саморозвитку
8-річна донька співачки Ані Лорак Софія має манікюр, яскравіший за мамин.
У цьому переконалися підписними артистки, подивившись відео, на якому Кароліна помилувалася червоними нігтиками дівчинки.
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А ще зірка виклала фото себе в мінісукні та написала список книжок, які вона радить читати для саморозвитку.
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✨ Время для отдыха. Время для саморазвития. И 📖 книги в этом – лучшие друзья. Вот некоторые из моих фаворитов: – «Ваш ребенок может все» (Пэг Доусон, Ричард Гуар) – «Мир в каждом шаге. Путь осознанности в повседневной жизни» (Тит Нат Хан) – «Книга о теле» (Кэмерон Диас, Сандра Барк) – «Манифест мотиваций. Девять деклараций о праве на личную силу» (Брендон Берчард) – «HBR Guide. Эмоциональный интеллект» (Дениэл Гоулман и другие) А что читаете вы?
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