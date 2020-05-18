Лорак помилувалася манікюром доньки та розказала про книжки для саморозвитку

Понеділок, 18 травня 2020, 11:43

8-річна донька співачки Ані Лорак Софія має манікюр, яскравіший за мамин.

У цьому переконалися підписними артистки, подивившись відео, на якому Кароліна помилувалася червоними нігтиками дівчинки.

 
Софія нафарбувала нігті червоним, а її мама-зірка, схоже, давно не робила манікюр в салоні
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Relax ❤ #анилорак #шоудива

Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 17 Май 2020 в 5:02 PDT

А ще зірка виклала фото себе в мінісукні та написала список книжок, які вона радить читати для саморозвитку.

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✨ Время для отдыха. Время для саморазвития. И 📖 книги в этом – лучшие друзья. Вот некоторые из моих фаворитов: – «Ваш ребенок может все» (Пэг Доусон, Ричард Гуар) – «Мир в каждом шаге. Путь осознанности в повседневной жизни» (Тит Нат Хан) – «Книга о теле» (Кэмерон Диас, Сандра Барк) – «Манифест мотиваций. Девять деклараций о праве на личную силу» (Брендон Берчард) – «HBR Guide. Эмоциональный интеллект» (Дениэл Гоулман и другие) А что читаете вы?

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 16 Май 2020 в 10:24 PDT

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