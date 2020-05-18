Лорак помилувалася манікюром доньки та розказала про книжки для саморозвитку

8-річна донька співачки Ані Лорак Софія має манікюр, яскравіший за мамин.

У цьому переконалися підписними артистки, подивившись відео, на якому Кароліна помилувалася червоними нігтиками дівчинки.

Софія нафарбувала нігті червоним, а її мама-зірка, схоже, давно не робила манікюр в салоні

Посмотреть эту публикацию в Instagram Relax ❤ #анилорак #шоудива Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 17 Май 2020 в 5:02 PDT

А ще зірка виклала фото себе в мінісукні та написала список книжок, які вона радить читати для саморозвитку.

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