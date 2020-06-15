ONUKA показала 1-місячного синочка. ФОТО
15 червня 2020, 08:01
14-го червня первістку музичного подружжя Нати Жижченко та Євгена Філатова виповнився місяць.
І з цієї нагоди лідерка гурту ONUKA та її чоловік-фронтмен The Maneken виклали фото синочка Олександра на своїх сторінках в Instagram.
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Ой світ ясний Поясни мої сни В темному місці вони Заквітають вночі 🤍 📷 @happydarina
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Нагадаємо, 37-річний Філатов і 35-річна Жижченко стали батьками 14-го травня і одразу про це повідомили у мережі. До цього вони приховували, що чекають на малюка.
До слова, 22-го червня їхньому шлюбу виповниться 4 роки.
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