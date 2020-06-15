ONUKA показала 1-місячного синочка. ФОТО

14-го червня первістку музичного подружжя Нати Жижченко та Євгена Філатова виповнився місяць.

І з цієї нагоди лідерка гурту ONUKA та її чоловік-фронтмен The Maneken виклали фото синочка Олександра на своїх сторінках в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Привет 👋 Публикация от The Maneken (@themaneken) 13 Июн 2020 в 9:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🤚🏻👶✋🏻 Публикация от The Maneken (@themaneken) 14 Июн 2020 в 7:31 PDT

Нагадаємо, 37-річний Філатов і 35-річна Жижченко стали батьками 14-го травня і одразу про це повідомили у мережі. До цього вони приховували, що чекають на малюка.

До слова, 22-го червня їхньому шлюбу виповниться 4 роки.