ONUKA показала 1-місячного синочка. ФОТО

15 червня 2020, 08:01

14-го червня первістку музичного подружжя Нати Жижченко та Євгена Філатова виповнився місяць.

І з цієї нагоди лідерка гурту ONUKA та її чоловік-фронтмен The Maneken виклали фото синочка Олександра на своїх сторінках в Instagram.

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Ой світ ясний Поясни мої сни В темному місці вони Заквітають вночі 🤍 📷 @happydarina

Публикация от ONUKA (@onukaofficial) 13 Июн 2020 в 5:38 PDT

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Привет 👋

Публикация от The Maneken (@themaneken) 13 Июн 2020 в 9:03 PDT

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🤚🏻👶✋🏻

Публикация от The Maneken (@themaneken) 14 Июн 2020 в 7:31 PDT

Нагадаємо, 37-річний Філатов і 35-річна Жижченко стали батьками 14-го травня і одразу про це повідомили у мережі. До цього вони приховували, що чекають на малюка.

До слова, 22-го червня їхньому шлюбу виповниться 4 роки.


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