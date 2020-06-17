"Їм їх лише до 12-ї": Каменських поділилася рецептами здорових солодощів
Співачка Настя Каменських, яка уже кілька років ретельно стежить за своєю фігурою, зізналася, що не відмовляє собі у солодощах.
От тільки вживає ті, що без цукру і зроблені зі здорових інгредієнтів.
У своєму Instagram Настя поділилася кількома рецептами морозива та цукерок.
"Солодке при схудненні або при підтримці фігури - можна! І навіть потрібно! Але в помірних кількостях і з правильним складом", - зауважила співачка та додала, що їсть такі смаколики лише до 12-ї години.
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ЛЕТНИЕ ПП-СЛАДОСТИ 🍮🍨 ⠀ Сладкое при похудении или при поддержании фигуры - можно! ☑️ И даже нужно! Но в умеренных количествах и с правильным составом! ⠀ Делюсь с вами рецептами, которыми иногда балую себя и близких! Ем их обычно до 12:00, потому что хоть сладости и ПП, но все же углеводы 😋 ⠀ 🥑 Мороженое с авокадо и орехами Очень нежный, сливочный вкус! ⠀ ▫️мякоть 1 авокадо ▫️50 г любых нежареных орехов ▫️цедра половины лайма или лимона ▫️100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 100 мл сливок или 1 банан ▫️1 ст.л. сиропа агавы или стевии ⠀ Все ингредиенты измельчаем в блендере до состояния пюре, заливаем полученную массу в формочки и ставим в морозилку на 5-6 часов ⠀ 🍓Мороженое с курагой и клубникой ⠀ ▫️500 г клубники ▫️200 г кураги ▫️пюре одного банана ▫️200 мл растительного молока ▫️немного ванили ⠀ Замочите курагу на 2 часа в теплой воде. После слейте воду и порежьте курагу на мелкие кусочки. Высыпьте в блендер и добавьте остальные ингредиенты. Измельчите до состояния пюре, залейте в формочки и ждите 6 часов до полной заморозки! ⠀ 🌰 ПП-конфеты ▫️100 г кураги ▫️200 г фиников ▫️100 г любых нежареных орехов ▫️2 ст. л порошка кэроба или какао ▫️1 ст.л. какао-масла ⠀ 1️⃣Порошок кэроба или какао высыпать в варочную емкость, добавить какао-масло и плавить на водяной бане. Получается жидкий темный шоколад. Убираем с огня ⠀ 2️⃣Измельчите курагу, финики и орехи в блендере. Сформируйте из полученной массы маленькие шарики и обваляйте их в шоколаде. ⠀ 3️⃣Дайте 2 часа остыть в холодильнике и наслаждайтесь! 2-3 конфетки в день будет достаточно ⠀ Ставьте лайк ❤️ и сохраняйте пост, если понравилось!
Нагадаємо, нещодавно Настя показувала, як розбудити свою внутрішню богиню.
Фото з Instagram