"Їм їх лише до 12-ї": Каменських поділилася рецептами здорових солодощів

Співачка Настя Каменських, яка уже кілька років ретельно стежить за своєю фігурою, зізналася, що не відмовляє собі у солодощах.

От тільки вживає ті, що без цукру і зроблені зі здорових інгредієнтів.

У своєму Instagram Настя поділилася кількома рецептами морозива та цукерок.

"Солодке при схудненні або при підтримці фігури - можна! І навіть потрібно! Але в помірних кількостях і з правильним складом", - зауважила співачка та додала, що їсть такі смаколики лише до 12-ї години.

Хочете мати тіло як у Каменських? Їжте лише правильні солодощі

А ще Настя не забуває про фізичні навантаження

Нагадаємо, нещодавно Настя показувала, як розбудити свою внутрішню богиню.

Фото з Instagram