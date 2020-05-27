Каменських із голим животом показала, як розбудити свою внутрішню богиню

Якщо раптом на карантині ваша внутрішня богиня задрімала, співачка Настя Каменських знає, як її розбудити.

Усе просто – вам лише треба ввімкнути музику та потанцювати. Бажано, сексуально виляючи стегнами і намагаючись виконати танець живота.

У своєму Instagram Каменських показала, як вона сама це робить.

"Розбуди свою внутрішню богиню", - написала Настя англійською.

До речі, нещодавно Настя презентувала відео, в якому згадала свої подорожі з Потапом.

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