Макаревич з удвічі молодшою дружиною показали фото зі свого єврейського весілля

У грудні минулого року 66-річний музикант Андрій Макаревич одружився з 36-річною ізраїльською бізнес-леді Ейнат Кляйн.

Вони познайомилися в Аддис-Абебі, а побралися у Яффі за єврейськими традиціями.

Про своє весілля подружжя розказало в інтерв'ю виданню "Еврейский журнал".

Для Макаревича цей шлюб став четвертим, однак весілля з церемоніями та ритуалами – перше.

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"Для мене і для Ейнат була важлива традиційна сторона, адже таким чином засвідчуєш повагу і приналежність до свого народу"

"Я взагалі до ритуальної складової цього заходу ставлюся дуже спокійно. Я не перший раз одружений, ніколи ніяких весіль у мене не було. Так, збиралися вдома друзі, і цим все закінчувалося. А лялька, прив'язана до машини, крики "з маленьким не затягуйте", "чому молодь не танцює" - ось цього всього у мене не було ніколи і не буде", - заявив музикант.

Карантин новоспечені чоловік і дружина проводять окремо, спілкуючись в Zoom

"Ейнат дуже хотіла, щоб було красиво і було по-єврейськи. Вона приголомшливо все організувала, я не брав участі. Всього було людей сорок - ми запросили наших найближчих московських і ізраїльських друзів. Все відбувалося в Яффі, в чудовому старовинному інтер'єрі, з чудовим шеф-кухарем, чудовими винами. І я зайвий раз переконався, що одружився з перфекціонисткою, яка покращує все, за що береться", - поділився Макаревич.

"У моєму житті це був найкрасивіший вечір і перша хупа. І це абсолютно ніяк не пов'язане з релігійністю, це пов'язано з традицією, що передається з покоління в покоління, з моїми батьками, бабусями і дідусями", - сказала Ейнат.

До слова, хупа - це балдахін, під яким єврейська пара стоїть під час церемонії свого одруження, а також сама ця церемонія.

Ейнат має турфірму та займається ексклюзивними турами в Ефіопію. А ще вона навчалася в Києві

Фото з сайту "Еврейский журнал"