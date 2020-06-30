Кароль заворожила чуттєвими селфі в декольтованому сценічному вбранні

Співачка Тіна Кароль нарешті возз'єдналася зі своїми шанувальниками після карантинної розлуки. Днями зірка виступила в Одесі, продемонструвавши на сцені кілька яскравих образів.

У Instagram Тіна зізналася, як нелегко їй далася ця пауза, під час якої вона не могла робити те, що любить понад усе.

Тіна Кароль зробила млосні та чуттєві селфі на згадку

"Поверніть мені сцену!", - написала Кароль, поставивши хештеги "я не можу дихати" та "стоп карантин".

Реклама:

Співачка зі сцени вабила не лише вокалом, а й глибоким декольте

"Люблю співати вам! Співачка повинна співати! Все решта напускне законом жанру. Я це я, коли співаю", - цитує свою улюбленицю акаунт фанклубу зірки.

А ось і весь лук

Кароль на карантині страшенно бракувало співів та улюбленої публіки

Нагадаємо, зате на карантині Тіна отримала змогу якісно провести час із сином Веніаміном, який вчиться та живе в Великій Британії.

Фото з Instagram, з фотоблогу Кароль