Кароль заворожила чуттєвими селфі в декольтованому сценічному вбранні
Вівторок, 30 червня 2020, 18:18
Співачка Тіна Кароль нарешті возз'єдналася зі своїми шанувальниками після карантинної розлуки. Днями зірка виступила в Одесі, продемонструвавши на сцені кілька яскравих образів.
У Instagram Тіна зізналася, як нелегко їй далася ця пауза, під час якої вона не могла робити те, що любить понад усе.
"Поверніть мені сцену!", - написала Кароль, поставивши хештеги "я не можу дихати" та "стоп карантин".
"Люблю співати вам! Співачка повинна співати! Все решта напускне законом жанру. Я це я, коли співаю", - цитує свою улюбленицю акаунт фанклубу зірки.
Нагадаємо, зате на карантині Тіна отримала змогу якісно провести час із сином Веніаміном, який вчиться та живе в Великій Британії.
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