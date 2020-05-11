Мамин кондитер: Кароль показала, як син готував їй тірамісу

11-річний син співачки Тіни Кароль не лише вміє садити дерева і танцювати гопак, а й робити італійський десерт тірамісу.

Саме ним Веніамін потішив свою зіркову матусю з нагоди збільшення її підписників у Instagram до 1,5 мільйона.

"Щастя бути мамою", - написала Тіна у День Матері 10-го травня

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